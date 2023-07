Țîrdea recunoaște că el este deputatul care a intrat în biroul șefei PA, Veronica Dragalin. „Nu am amenințat”

Deputatul Partidului Socialiștilor, Bogdan Țîrdea, recunoaște că el este deputatul care a intrat în biroul șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin. De asemenea, acesta susține că nu a amenințat-o și a negat toate acuzațiile făcute de Dragalin.

Menționăm că recent, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), a declarat în cadrul unei emisiuni că două persoane agresive, un deputat și un avocat, au intrat în luna octombrie 2022 în biroul ei și au amenințat-o, potrivit TV8.

„Eu m-am apropiat să încerc să închid ușa, mi-au pus piciorul în ușă și mi-au împins ușa cu forța, ca să nu-mi permită să pot să închid ușa biroului meu”, a povestit Dragalin, evitând să dea nume.

Ulterior, Veronica Dragalin a scris o cerere la Poliție, care examinează și acum acest caz.

„Nu am dat buzna în biroul lui Dragalin – ușa era deschisă, eu stăteam în coridor. Nu am amenințat. Nici nu am discutat cu Dragalin. Cer Procuraturii Anticorupție să facă publice înregistrările de pe camerele video. Dacă PA și Dragalin declară pe undeva că eu, Bogdat Țîrdea, am amenințat, îmi rezerv dreptul să mă adresez în judecată”, a reacționat astăzi Țîrdea.

Socialistul a explicat, în limba rusă, și contextul aflării sale la PA, o cauză penală privind îmbogățirea ilicită pe numele său. Țîrdea și avocatul său au mers la Veronica Dragalin să se plângă pe procurorul care gestiona această cauză.

