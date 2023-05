Titlu istoric la Constanţa. Jucătorii echipei Farul au primit trofeul de campioană a României. Hagi, pe teren alături de soţia sa

Jucătorii echipei Farul au primit trofeul de campioană a României, după victoria, scor 3-2, cu FCSB, din etapa a noua a Superligii.

Jucătorii au primit pe rând tricourile pe care scria Campion Naţional de la oficialul LPF, Eduard Alexandru.

Cel mai ovaţionat, înainte Gheorghe Hagi, a fost Denis Alibec.

Dar întregul stadion a strigat numele lui Hagi, venit pe teren alături de soţia sa, Marilena, amândoi intrând de mână de teren.

Focuri de artificii şi imnul We Are the Champions au răsunat la Constanţa: Farul este campioana României.

Farul Constanţa a învins duminică seara pe FCSB cu 3-2, după un meci în care gazdele au revenit de la 0-2, şi echipa lui Gheorghe Hagi este noua campioană a României. Cu o etapă înainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, în timp ce FCSB, locul doi, are 46.

