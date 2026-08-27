Nicușor Dan: România, Republica Moldova și Ucraina își consolidează cooperarea regională

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a avut la Chișinău o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și Volodîmîr Zelenski. Potrivit acestuia, formatul „Triunghiul Odesa” este mai relevant ca niciodată pentru securitatea regională, interconectarea energetică, infrastructură și integrarea europeană.

Cei trei lideri și-au reafirmat sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru o pace justă și durabilă. Nicușor Dan a declarat că România va susține deschiderea rapidă a clusterelor restante în negocierile de aderare la UE ale Republicii Moldova și Ucrainei.