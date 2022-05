Torturați, împușcați, îngropați. Ucraineanul care s-a salvat după ce a fost aruncat într-o groapa comună, alături de frații săi: „Viața mi-a bătut moartea”

Uneori, ororile de pe frontul din Ucraina depășesc scenariul unui film de groază. „Glonțul mi-a intrat prin obraz și mi-a ieșit pe la ceafă, pe sub urcehe. N-a atins organe vitale”, povestește, aproape ireal, Mikola Kulicenko, într-un interviu pentru postul public de la Kiev. Evghenie și Dima, frații săi, n-au avut șansa de a supravețui.

Pe 18 martie, rușii au percheziționat casa fraților Kulicenko, dintr-un sat de lângă Cernigău. Au găsit uniforma militară a fratelui mai mic, Evghenie, și medaliile de pe front ale bunicului. Mikola spune că acesta a fost motivul torturii și execuțiilor sumare, înainte de retragerea trupelor Rusiei.

Din cauza acestei medalii, frații Kulicenko au fost executați.





Cei trei frați au fost legați la ochi, luați cu un vehicul militar și scoși din sat, pentru a fi interogați. Au fost duși la o casă din pădure, „cartierul general al ocupanților”. Sub amenințarea unui gater, gata să le reteze membrele, au fost obligați să spună ce știau despre pozițiiloe soldaților ucraineni.

„Când am ajuns acolo, am văzut soldații răniți care zăceau pe paleți”, povestește Mikola.

Frații Kulicenko au fost ținuți într-un încăpere insalubră timp de trei zile. Apoi, înainte să se retragă, rușii au decis să-i împuște. I-au legat la ochi și la picioare. Dima, fratele mai mare, a fost primul împușcat. L-au aruncat în groapa săpată din timp. A urmat Evghenie. Ultimul, Mikola: „După ce am fost împușcat, am fost împins cu piciorul și am fost acoperit cu pământ”.

„Glonțul a intrat prin obraz și mi-a ieșit pe la ceafă, pe sub ureche”

În mod miraculos, el e a supraviețuit: „Viața mi-a bătut moartea. Glonțul a intrat prin obraz și mi-a ieșit pe la ceafă, pe sub ureche. Când m-am trezit, sângele șiroia. Am crezut că am halucinații, că sunt pe lumea cealaltă”.

Mikola, cu groapa din care a scăpat.













În ciuda faptului că era legat, Mikola a ieșit din groapă: „M-am târât, pur și simplu, până în cel mai apropiat sat, unde am fost adăpostit și ascuns de un localnic”.

Ulterior, bărbatul a fost internat în spital, iar rana de la față i s-a închis.

„Am avut și câteva coaste rupte”, a explicat.

După eliberarea satului lui Mikola, groapa comună a fost percheziționată și au fost identificare două cadavre, frații lui, Evghenie și Dima. Bărbații aveau picioarele și brațele legate și răni împușcate la cap, a confirmat procurorul Procuraturii Raionale Cernigău, Serghei Hamaiko.

„Acțiunile militarilor neidentificați ai Federației Ruse, crime premedidate, încalcă legile războiului în ceea ce privește luarea de ostatici în rândul populației civile”, a adăugat procurorul.

Mikola repetă că viața lui a fost mai puternică decât moartea. Însă durerea pierderii nu i-o poate lua nimeni.

Frații lui Mikola, Evghenie și Dima, au fost îngropați creșinește după retragerea trupelor ruse.



Sursa: Libertatea.ro