Trădătorii de patrie… Voronin a fredonat „Deni Pobedî”, dar a refuzat porumbelul oferit de Dodon

Trădătorii de patrie au participat ieri la acțiunile organizate cu ocazia Ziua Victoriei, în centrul Chișinău. Printre participanți s-au numărat Igor Dodon, Vladimir Voronin, Vasile Tarlev, Zinaida Greceanîi, dar și ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov.

Coloana a pornit prin centrul Capitalei și s-a deplasat ulterior spre Complexul Memorial Eternitate, unde au fost depuse flori. În timpul ceremoniei, Vladimir Voronin a fost surprins de „Fără Filtre” fredonând celebrul cântec sovietic День Победы („Deni Pobedî”), considerat unul dintre simbolurile muzicale ale comemorărilor dedicate victoriei Uniunii Sovietice în cel de-Al Doilea Război Mondial.

După interpretarea melodiei și depunerea florilor, Igor Dodon și Vladimir Voronin și-au strâns mâinile. Liderul socialiștilor i-a oferit fostului președinte un porumbel alb, simbol al păcii, însă Voronin a refuzat să îl ia.

Astfel, Igor Dodon, Vasile Tarlev, Oleg Ozerov și alți participanți au numărat până la trei și au eliberat porumbeii în aer.

În mulțime au fost observați și alți deputați ai PSRM, precum Vlad Batrâncea și Grigore Novac, dar și membri din PCRM, ca Diana Caraman sau Constantin Starîș. Totodată, la marș s-a alăturat și fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah.

Participanții au scandat „Moldova”, „Ținem minte, ne mândrim”, „Победа” și „Спасибо деду за победу”. Festivitatea socialiștilor și comuniștilor a fost acompaniată fără reținere de melodii sovietice de război, cum ar fi „Katiușa”.