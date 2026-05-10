Spion rus, expulzat discret din Ungaria după căderea lui Viktor Orban

Un diplomat rus identificat de autoritățile ungare drept ofițer sub acoperire al Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) a fost expulzat discret din Budapesta, la câteva săptămâni după înfrângerea electorală a fostului premier Viktor Orban. Potrivit unei investigații jurnalistice, acesta ar fi desfășurat ani la rând operațiuni de infiltrare în cercuri academice și grupuri de experți apropiate fostei puteri de la Budapesta.

Este vorba despre Artur Șușkov, în vârstă de 36 de ani, care activa oficial ca secretar de serviciu în cadrul Ambasadei Rusiei din Ungaria. Acesta și soția sa au fost obligați să părăsească țara pe 4 mai 2026, după ce contrainformațiile ungare au finalizat operațiunea care îl viza.

Potrivit surselor guvernamentale citate în anchetă, serviciile de securitate ungare încercaseră încă din februarie să obțină expulzarea lui Șușkov, însă guvernul Orban a blocat demersul din considerente politice, pentru a evita tensionarea relațiilor cu Moscova în timpul campaniei electorale.

Situația s-a schimbat după alegerile din 12 aprilie 2026, când Viktor Orban a pierdut puterea, iar instituțiile de securitate au putut relua măsurile împotriva diplomatului rus.

Ancheta arată că operațiunea de contrainformații a fost coordonată de Oficiul pentru Protecția Constituției din Ungaria, cu sprijinul unei agenții de securitate dintr-o țară NATO.

Infiltrare în mediul academic și centre de analiză

Potrivit investigației, Artur Șușkov s-a infiltrat în rețele de experți și think tank-uri apropiate fostului guvern ungar, inclusiv la Colegiul Mathias Corvinus, Institutul Maghiar de Afaceri Internaționale și Institutul John Lukacs pentru Strategie și Politică.

Aceste instituții erau conectate politic de Balázs Orban, director politic al fostului premier și unul dintre arhitecții campaniei electorale pierdute.

Sursele citate susțin că diplomatului rus îi vizau în special persoane cu acces la oficiali guvernamentali și la procese decizionale importante.

Recrutări, cadouri și informații sensibile

Potrivit unei surse din serviciile maghiare, Șușkov ar fi inițiat procesul de recrutare a cel puțin trei persoane. Unul dintre acestea ar fi fost deja instruit în tehnici de comunicare clandestină și ar fi participat la întâlniri securizate.

Pentru a construi relații și a obține informații, Șușkov ar fi folosit cadouri scumpe și promisiuni financiare.

Prin intermediul contactelor sale, acesta ar fi obținut informații politice sensibile din interiorul Institutului Maghiar de Afaceri Internaționale, instituție aflată sub supravegherea directă a Cabinetului Prim-ministrului și cu acces la documente destinate conducerii statului.

De asemenea, sursele afirmă că spionul rus era interesat de subiecte diverse, de la informații despre oficialii guvernului ungar și proiectul centralei nucleare Paks 2 până la parolele Wi-Fi ale unor instituții.

Expulzare discretă și reacția așteptată a Moscovei

După ce autoritățile au concluzionat că Șușkov nu poate fi transformat într-o sursă controlată, acesta și soția sa au fost expulzați pentru încălcarea Convenției de la Viena, formulă folosită frecvent pentru cazuri de spionaj diplomatic.

Potrivit surselor guvernamentale, cei doi au primit două săptămâni pentru a-și pregăti plecarea.

În paralel, oficialii ungari se așteaptă ca Rusia să răspundă prin expulzarea unui diplomat maghiar aflat la post la Moscova.

Ancheta mai arată că, în pofida acestui caz, cel puțin o duzină de ofițeri SVR identificați sau suspectați continuă să activeze sub acoperire diplomatică la Ambasada Rusiei din Budapesta, fără a fi incluși aici agenții GRU și FSB.