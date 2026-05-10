Racheta-monstru Yıldırımhan a Turciei, prezentată: Poate să transporte 3.000 kg de explozibil

Turcia a dezvăluit racheta balistică cu rază lungă de acțiune Yıldırımhan în cadrul expoziției SAHA Expo 2026, organizată săptămâna aceasta, conform Defense News.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MND), această rachetă reprezintă o premieră tehnologică pentru țară, fiind primul sistem cu combustibil lichid capabil să atingă viteze hipersonice și să transporte un focos de trei tone pe o distanță de până la 6.000 de kilometri. Anunțul a fost făcut de ministrul turc al Apărării, Yașar Güler, într-o conferință de presă.

„Ne-am ridicat activitatea la un nivel mai avansat prin baza tehnologică pe care am stabilit-o acum doi ani în cadrul Centrului de Cercetare și Dezvoltare al Ministerului Apărării Naționale”, a declarat Güler.

„Racheta noastră cu rază lungă de acțiune Yıldırımhan reprezintă o piatră de hotar tehnologică semnificativă”.

Racheta Yıldırımhan folosește drept combustibil dimetilhidrazină asimetrică, iar ca oxidant, tetroxid de dinazot. Dezvoltarea acestor tehnologii a fost o provocare majoră pentru Turcia, care a început să investească în sisteme de propulsie cu combustibil lichid și tehnologii hipersonice în urmă cu aproape zece ani.

„Dezvoltarea acestui combustibil este extrem de dificilă și nu era ceva fabricat anterior în Turcia. Ceea ce a început ca o muncă de laborator la scară mică în urmă cu ani a fost transformat acum în producție de serie”, a explicat Nilüfer Kuzulu, directorul general al Centrului de Cercetare și Dezvoltare al MND, pentru postul NTV Türkiye.

Conform oficialilor MND, racheta Yıldırımhan a trecut cu succes de testele de laborator și urmează să fie evaluată în teste pe teren.

„Lucrările la campania de teste pe teren continuă conform programului planificat”, au declarat surse din cadrul ministerului.

Această realizare tehnologică vine în contextul Inițiativei Tehnologice Naționale, prin care Turcia își propune să dezvolte sisteme de apărare autohtone și să-și consolideze capacitatea de descurajare strategică.

„Ministerul nostru va continua cu hotărâre să sprijine dezvoltarea industriei noastre de apărare”, a adăugat ministerul.