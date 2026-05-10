Astăzi România marchează Ziua Independenței Naționale și 160 de ani ai Casei Regale

Astăzi, 10 mai, România sărbătorește Ziua Independenței Naționale față de otomani, precum și 160 de ani ai Casei Regale, când a fost încoronat Principele Carol I, fiind istoric cunoscută și ca Ziua Regalității.

Din istoria acestei zile: În 1866, Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a sosit în București și a depus jurământul, preluând tronul României. Ulterior, în 1877, Parlamentul a proclamat Independența de Stat a României față de Imperiul Otoman, a doua zi după ce a fost votată. În anul 1881, Principele Carol a fost încoronat ca Rege al României, țara devenind Regat.

În anul 2021 a fost aprobată legea, prin care ziua de 10 mai a fost declarată oficial ca Ziua Independenței Naționale a României.

Cu această ocazie, Preafericitul Patriarh Daniel al României a adresat o scrisoare de felicitare majestății sale Margareta, Custodele Coroanei.

„Ziua de 10 mai, sărbătoare națională, este un prilej de a rememora faptele luminoase legate de istoria Casei Regale și a Țării noastre, precum și de a arăta că Biserica Ortodoxă Română este păstrătoare a memoriei naționale și a comuniunii între generațiile trecute, prezente și viitoare. Deviza Casei Regale, Nihil sine Deo (Nimic fără Dumnezeu) este o mărturie a valorilor spiritual și eterne, pe care le-au păstrat și promovat Domnitorii și Regii poporului român de-a lungul istoriei”, se menționează în scrisoarea Patriarhului Daniel.

În acest sens, patriarhul a transmis urări de bine familiei regale și a subliniat importanța păstrării înaltelor valori morale.

„Adresăm întregii Familii Regale a României – felicitări, binecuvântări și calde urărir de sănătate și ne rugăm Domnului nostrum Isus Hristor să ne ajute să păstrăm și să promovăm valorile unității, libertății și identității naționale, moștenite de la înaintași, ca fiind simboluri ale demnității poporului român, spre binele României și bucuria românilor de pretutindeni”, a mai scris patriarhul Daniel.