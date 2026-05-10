Peter Magyar preia sâmbătă puterea în Ungaria

Peter Magyar a sosit sâmbătă dimineață la Parlamentul maghiar pentru a fi investit în funcția de prim-ministru, la puțin mai puțin de o lună după victoria sa zdrobitoare în alegerile parlamentare împotriva naționalistului Viktor Orban, potrivit AFP.

Președintele maghiar Tamas Sulyok a deschis ședința, urându-le bun-venit deputaților aleși în urma alegerilor parlamentare din 12 aprilie, care urmează să voteze în cursul după-amiezii pentru a-l desemna pe conservatorul proeuropean în funcția de șef al Guvernului.

În exterior, sute de persoane s-au adunat sub soare pentru a asista la ceremonia transmisă pe ecrane uriașe instalate în jurul Parlamentului aflat pe malul Dunării.

Așteptări mari ale maghiarilor

„Nu am mai cunoscut niciodată această bucurie, această atmosferă prietenoasă; se vede că majoritatea oamenilor își doreau asta”, schimbarea, a declarat pentru France Presse Anna Horvath, o pensionară de 66 de ani, care spune că speră la sfârșitul corupției, la revenirea libertăților și la faptul că țara sa își va regăsi locul în cadrul Uniunii Europene.

După euforia succesului, așteptările sunt într-adevăr mari față de cel care a promis o „schimbare de regim” pentru a pune capăt corupției și încălcărilor libertăților care au marcat cei 16 ani de guvernare ai lui Orban.

Ungaria se confruntă, de asemenea, cu numeroase probleme economice, începând cu stagnarea economiei și degradarea serviciilor publice, care necesită reforme structurale ce vor dura mult timp.

Deocamdată, maghiarii dau dovadă de „multă răbdare și multă bunăvoință”, subliniază Andrea Virag, directoarea de strategie a think-tank-ului liberal Republikon. „Dar așteptările sunt enorme și trebuie satisfăcute pe termen scurt”, a adăugat ea.

Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, urmează să se adreseze mulțimii după învestirea sa.

Peter Magyar știe că nu are mult timp să performeze

Conștient că perioada de grație ar putea să nu dureze, el se arată grăbit să promoveze adoptarea reformelor pentru a „recupera” fondurile europene înghețate din cauza încălcărilor statului de drept din trecut. Cu atât mai mult cu cât Ungaria se confruntă cu un termen limită în august, când ar putea pierde 10 miliarde de euro din planul de redresare post-Covid.

Săptămâna trecută, Peter Magyar s-a deplasat la Bruxelles, unde a avut întâlniri informale cu liderii UE, în speranța de a obține până la sfârșitul lunii mai deblocarea acestor fonduri pe care mizează pentru a-și îndeplini promisiunile din campanie.

Deși îl primește cu brațele deschise pe acest nou venit în politică, care a promis să restabilească relații pașnice cu UE, Bruxelles-ul ar putea totuși aștepta adoptarea unor reforme concrete înainte de a-i satisface așteptările.

Peter Magyar s-a angajat deja să adere la Parchetul European, să combată corupția și să asigure independența justiției și a presei.

A făcut deja un prim pas greșit

Pentru a face acest lucru, el dispune de o largă marjă de manevră datorită majorității calificate de care se bucură în Parlament, unde partidul său, Tisza, a câștigat 141 de locuri din 199.

El a amenințat, de asemenea, că va modifica Legea fundamentală pentru a obține plecarea președintelui, un apropiat al lui Orban, în cazul în care acesta ar refuza să demisioneze, și că va demite „toate marionetele numite de sistemul Orban în posturi-cheie”, printre care procurorul general sau președintele Curții Constituționale.

În timp ce analiștii estimează că Peter Magyar se va confrunta cu dificultăți din cauza experienței politice limitate a echipei sale, în mare parte tehnocratice, acesta a comis un prim pas greșit încercând să-l numească ministru al Justiției pe avocatul Marton Mellethei-Barna, viitorul său cumnat, provocând o anumită nemulțumire într-o țară marcată de ani de nepotism.

Acesta din urmă a anunțat joi că renunță la funcție pentru ca „nici cea mai mică umbră să nu se așterne asupra tranziției către democrație”.