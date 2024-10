Premierul României, Marcel Ciolacu, a anunțat că se lucrează la o propunere legislativă după ce a văzut documentarul Recorder despre afacerea Nordis.

„Trebuie intervenit legislativ. Am avut o discuție cu colegii mei ca astfel de lucruri să nu se mai poată întâmpla. Am luat legislația și din Franța, și din Germania. În momentul acesta au făcut un grup de lucru la Parlament, făcut de domnul Simonis, o să vină cu o propunere legislativă. Cu adevărat cele sesizate trebuie să nu se mai întâmple. În Franța nu ai voie să percepi un avans mai mare de 10%, la un bloc, la niște locuințe pe care nu le-ai construit sau se merge pe sistemul de asigurări. Mi se pare normal să modificăm legislația în acest sens”, a declarat Marcel Ciolacu în fața presei. Ce se scrie în Proiectul legislativ despre care vorbea Ciolacu „Expunere de motive la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată

Piața imobiliară din România este într-o continuă expansiune, fiind unul dintre motoarele creșterii economice. Numai că aceasta prezintă și riscuri pentru cumpărători, în special în tranzacțiile privind imobile aflate în faza de construcție. Practicile curente permit dezvoltatorilor să solicite avansuri mari la semnarea promisiunilor de vânzare, fără a exista garanții adecvate în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către dezvoltator. Această situație pune consumatorii într-o poziție vulnerabilă, creând riscuri semnificative, în special în cazurile de insolvență a dezvoltatorilor sau întârzieri în livrarea imobilului. Prezenta inițiativă legislativă urmărește să reducă aceste riscuri prin limitarea sumelor pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunilor de vânzare, oferind totodată posibilitatea unor măsuri suplimentare de protecție prin intermediul polițelor de asigurare. Principalul scop al acestei inițiative este protejarea cumpărătorilor prin stabilirea unui plafon maxim pentru avansurile plătite la semnarea unui promisiuni de vânzare a unui imobil, avans care nu poate depăși 10% din prețul total al imobilului. Prin această măsură, se dorește reducerea expunerii financiare a cumpărătorilor la riscurile asociate construcției imobilului și garantarea unor condiții contractuale mai echitabile.

De asemenea, proiectul oferă posibilitatea ca acest plafon să crească până la 40%, dar numai în cazul în dezvoltatorul are încheiată o poliță de asigurare a investiției emisă de o societate de asigurare. Această asigurare va proteja cumpărătorul în situația nerespectării contractului de către dezvoltator. Adoptarea acestei inițiative va aduce multiple beneficii atât pentru cumpărători, cât și pentru piața imobiliară în ansamblu: – protecția cumpărătorilor: Limitarea avansului oferă o protecție imediată consumatorilor, reducând riscul de pierdere a unor sume mari de bani în cazul în care imobilul nu este livrat conform contractului. De asemenea, introducerea poliței de asigurare va oferi o plasă de siguranță în cazuri extreme. – stabilitate și încredere în piața imobiliară: Prin reducerea riscurilor asociate tranzacțiilor, acest proiect de lege va contribui la consolidarea încrederii în tranzacțiile imobiliare, facilitând un mediu de tranzacționare mai sigur și mai previzibil pentru toate părțile implicate. – stimularea responsabilității dezvoltatorilor: Limitarea avansului și introducerea polițelor de asigurare vor încuraja dezvoltatorii să adopte practici comerciale mai transparente și să colaboreze cu societăți de asigurare pentru a garanta livrarea imobilelor în condițiile asumate. Față de cele prezentate, supunem atenției dumneavoastră spre dezbatere și adoptare prezenta propunere legislativă”, se arată în expunere de motive la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. „PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAȚILOR SENAT LEGE pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată Parlamentul României adoptă prezenta Lege Art. unic – La art. 22 din Legea nr. nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, după litera i), se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins: “j) La încheierea promisiunii de vânzare dezvoltatorul poate solicita un avans de maximum 10% din prețul total al imobilului supus tranzacției. Avansul poate fi mai mare, dar nu mai mult de 40% din prețul total al imobilului, în situația în care dezvoltatorul are încheiată o poliță de asigurare, în vederea protejării investiției, cu una dintre societățile de asigurare, în condițiile legii. Sumele plătite cu titlu de avans se achită într-un cont special al firmei, dedicat imobilului respectiv, și pot fi cheltuite de dezvoltator numai în scopul dezvoltării respectivului proiect.”: Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată”, mai arată documentul invocat. Despre demisia Laurei Vicol Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, că nu a avut nicio discuţie cu Laura Vicol, care a demisionat din funcţia de preşedinte al comisiei juridice din Camera Deputaţilor, şi a menţionat că aceasta nu şi-a manifestat dorinţa de a mai candida. Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, dacă a vorbit cu Laura Vicol, care a demisionat, marţi, din funcţia de preşedinte al comisiei juridice din Camera Deputaţilor şi a negat. ”Nu am avut nicio discuţie (…) Doamna Vicol nu şi-a exprimat până acum dorinţa să candideze şi niciun preşedinte de organizaţie n-a venit să o propună pe doamna Vicol pe listă ca să închidem şi acest subiect”, a declarat Ciolacu, relatează News.ro. Premierul a anunţat o modificare legislativă, pentru ca situaţii ca cea sesizată în cazul soţului Laurei Vicol să nu se mai întâmple. Social-democrata Laura Vicol a demisionat, marţi, din funcţia de preşedinte al comisiei juridice din Camera Deputaţilor, aceasta depunând cererea la liderul de grup al PSD. Laura Vicol este preşedinte al Comisiei juridice din Camera Deputaţilor din noiembrie 2021. Demisia acesteia a venit în urma unei anchete publicate de RECORDER şi intitulate ”Schema Nordis. Maşinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”. Vladimir Ciorbă, asociatul principal al companiei despre care scriu jurnaliştii este căsătorit cu Laura Vicol. Context O anchetă Recorder a arătat o schemă prin care grupul Nordis ar fi atras sute de români cu oferte de nerefuzat și cu plata în rate a unor imobile. Alex Nedea (jurnalist Recorder), care a lucrat la ancheta ce a scos la iveală toate aceste aspecte despre Grupul Nordis, susține că “același apartament a fost plătit de două persoane diferite, prima dată prin ante-contract și a doua oară prin contract de vânare-cumpărare, ambele acte fiind parafate de notarul Ioana Băsescu”. Vezi și: VIDEO Afacerea Nordis, ramificații în politică și sport: Schema prin care mulți români ar fi fost păcăliți să cumpere ansambluri rezidențiale de lux Vezi și: – Reacția Nordis Group!.

