Opt ani fără Constantin Tănase

„Moscova nu este partenerul nostru strategic, ci dușmanul nostru strategic”, este titlul ultimului editorial, scris de Constantin Tănase cu trei zile înainte ca o țară întreagă să afle că distinsul om de cultură a încetat din viață, la 30 octombrie 2014. Tot acesta este și genericul cărții sale, lansată post-mortem.

Maestrul a educat câteva generații de intelectuali și a fost respectat, citit și apreciat atât în R. Moldova, cât și peste hotare. Cei care l-au cunoscut își stăpânesc cu greu emoțiile atunci când răscolesc printre amintiri.

Cuvântul viu al lui Constantin Tănase

Volumul ULTIMUL EDITORIAL a fost lansat acum o săptămână la Chișinău. În cadrul evenimentului, jurnalista Maria Bulat-Saharneanu a declarat că, deși Dumnezeu ne-a făcut muritori pe acest pământ, el a avut totuși grijă să ne lase unul din instrumentele sale pentru nemurire – Cuvântul. Iar Cuvântul rostit, mai cu seamă de către oamenii demni, înțelepți și cu simțire, are puterea să le lungească acestora viață pe veacuri înainte. „Tocmai acest lucru au făcut, fac și vor face de acum înainte cuvintele lui Constantin Tănase, pe care le-a adunat cu grijă întru laudă sau mustrare, bucurie sau întristare pe toate câte le facem cu știință sau neștiință pe acest pământ. Cu dragostea-i neîntrecută pentru același Cuvânt, pe care și-a onorat-o cu vârf și îndesat, el ne-a oferit un model de demn de urmat”, a subliniat jurnalista.

„Prin fraze puține, spunea mult”

Chiar dacă era apreciat și iubit de un popor întreg, fondatorul ziarului TIMPUL nu a încetat niciodată să studieze. Locuind în sectorul Ciocana al Chișinăului, mergea des la Biblioteca „Transilvania”. Directoarea bibliotecii, Parascovia Onciu, își amintește că primul volum, pe care Tănase l-a luat de la ei, a fost „Cartea despre DAO și Putere” de Lao Zi.

„Peste câțiva ani, i-am cunoscut pe soții Tănase, când el și-a lansat la biblioteca noastră cartea „Ochiul lui Esop”. Evenimentul a avut loc cu un public select și sala arhiplină. El avea o carismă deosebită. Purta un costum alb, era înalt, avea un chip senin, frumos. Era nelipsit de la şedinţele proiectului „Ceaiul de la ora patru”, inițiat de soția sa. Avea o vorbă românească dulce. Prin fraze puține, spunea mult”, își amintește directoarea bibliotecii.

Rămâne cel mai citit publicist politic basarabean

Ludmila Capița, bibliotecară principală la „Transilvania”, a lucrat împreună cu el la biobibliografia intitulată „Timpul l-a scos în cale”, care a apărut peste un an după ce maestrul a trecut în eternitate. Lucrarea cuprinde toată activitatea sa intelectuală. La pregătirea acestei cărţi, şi-a adus aportul şi Alexandra Tănase, care aducea ziarele cu articolele soțului, publicate de-a lungul timpului. „Volumul include 2854 de surse bibliografice. Originalitatea cărții constă în reflectarea activității prodigioase a ziaristului, analistului politic, lingvistului, omului de litere și cultură Constantin Tănase”, mărturisește Ludmila Capița.

În opinia bibliotecarei, jurnalistul rămâne cel mai citit publicist politic basarabean, fiind un om al condeiului, un adevărat cronicar al timpurilor noastre, un luptător neobosit pentru limbă, istorie şi neam.



„A fost norocos că a avut o doamnă Alexandra”

Şi Daniela Vacarciuc, directoarea Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Chișinău, a fost prezentă la lansarea cărții ULTIMUL EDITORIAL. Ea spune că lucrarea exprimă glasul unei personalități remarcabile a acestui pământ, fiind un ecou al vocii puternice a lui Constantin Tănase despre limba română, identitatea națională și demnitate – virtuți care formează esența acestui neam. „Suntem norocoși că l-am avut în viaţa noastră, dar și dumnealui a fost norocos că a avut o doamnă Alexandra în viața lui. Fiecare rând din ULTIMUL EDITORIAL poate fi recitit, căci poartă un mesaj de conștientizare. Sunt trăirile unui intelectual veritabil, implicat și valoros, care medita asupra destinului neamului său”, susține Daniela Vacarciuc.

Ea a menţionat că regretatul jurnalist era invitat foarte des să vorbească elevilor de la Liceul „Vasile Alecsandri”. Interlocutoarea mea este convinsă că Tănase se înscrie în șirul numelor notorii, precum: Vieru, Păunescu, Matcovschi, Volontir, Lari. „Pentru mine personal este foarte importantă prezența lui Constantin Tănase în biblioteca mea, căci el apără valorile care sunt aproape sufletului meu”, a conchis Daniela Vacarciuc.

„A scris până la ultima suflare…”

Foarte bine a cunoscut creația jurnalistului și femeia de afaceri Alexandra Can, fostă ministră a Industriei şi Comerţului. Ea constată cu regret că anii trec foarte repede, dar rănile și cicatricele rămân. Este sigură că textele și cărțile lui Constantin Tănase vor rămâne actuale mereu, la fel ca și cele ale marilor scriitori ai neamului. După ce a participat la lansarea cărții ULTIMUL EDITORIAL, Alexandra Can a recunoscut cu emoţii că acum are în bibliotecă toate cărțile lui Tănase. „Nu sunt foarte mute la număr, dar acestea cuprind începutul, conținutul și sfârșitul unui destin. El nu-și pierdea curajul, nu tremura și nici pe patul de spital nu a lăsat penița. A scris până în ultima clipă, până la ultima suflare, fiind un adevărat ziarist”.

Constantin Tănase s-a născut pe 24 iunie 1949, în comuna Nemțeni, județul Lăpușna. A studiat la Facultatea de Litere a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău, apoi activat apoi în calitate de profesor și director de studii. În 1991-1993, a devenit deputat în primul Parlament al R. Moldova, în 1996 a fost consilier al președintelui Mircea Snegur, iar în perioada 1997-2001 – redactor-șef adjunct, redactor-șef și director al ziarului „Flux”. În 2001, a lansat ziarul TIMPUL, unde a scris editoriale până în ultimele zile.

Constantin Tănase este autorul volumelor de publicistică: „Ochiul lui Esop” (2000), „Patria vuindă” (2001), „Hoții de mituri” (2004) și „Blestemul de a fi” (2009), „Groapa cu lei” (2014) și ULTIMUL EDITORIAL (2017).