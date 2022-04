Trei generații dintr-o familie, ucise la Odesa. În ajunul Paștelui, o rachetă rusească a luat viața copilului, a mamei și a bunicii

Sâmbătă, 23 aprilie, în ajunul Paştelui, bunica Liuda, fiica ei Valeria şi nepoţica de doar 3 luni Kira, trei generații din aceeaşi familie, au murit în urma unui bombardament al ruşilor la Odesa. Au fost ucise de o rachetă care a lovit blocul unde locuiau. Tatăl copilei a supraviețuit pentru că plecase să cumpere ceva de mâncare.

Iurie Glodan îşi părăsise doar pentru câteva clipe soția iubită și fetiţa când a avut loc atacul. Plecase din apartament la magazin, ca să cumpere alimentele de care aveau nevoie. Acolo s-au auzit exploziile, iar când s-a întors, a găsit o priveliște groaznică.

O rachetă făcuse o gaură uriașă în bloc. Exact unde era apartamentul lui.

Tânărul a început să strige la poliţie să-l lase să intre în clădirea în flăcări, iar când a ajuns în apartament şi-a găsit soţia şi soacra fără suflare. Ulterior, pompierii au descoperit şi cadavrul fiicei sale, Kira. Avea doar 3 luni de zile.

Moartea a trei generații dintr-o familie a șocat și a revoltat Ucraina.

Duminică, Iurie a mers din nou în apartamentul distrus pentru a recupera ce mai supraviețuise bombardamentelor. Albume foto, colecția de pachete de zahăr a soției sale, note scrise de mână. A găsit și resturi din căruciorul fiicei sale.

„Pentru mine aceste lucruri sunt foarte importante, pentru familia noastră, pentru prietenii ei, pentru prietenii noștri. Avem prieteni minunați în comun, vor fi foarte valoroase toate aceste lucruri”, a mărturisit bărbatul îndurerat pentru BBC.

Iurie și Valeria erau împreună de nouă ani.

„Era foarte bună, râdea, îi plăcea să râdă, găsea bucurie în lucruri simple, era fericită. Iubea foarte mult Odesa, era într-adevăr orașul ei preferat. Admira fiecare stradă, fiecare casă. Și ce mamă a fost… Nici nu-ți poți imagina! A fost fiică, mamă, prietenă – cu cele mai bune calități… Pur și simplu nu pot găsi o altă persoană ca ea. Ea poate fi dăruită de Dumnezeu o singură dată”, spune Iurie în timp ce le arată reporterilor fotografii cu Valeria pe telefon.

„Am fost prezent la naștere, am plâns de fericire când s-a născut fiica noastră. Iar acum îmi este foarte greu să realizez că fetiţa mea nu mai este. Nici soţia, nici soacra …Au murit sub ochii mei. Au fost ucise de o rachetă rusească. Și, din păcate, familia mea nu este singura”, cotinuă tânărul.

Iurie vrea ca lumea să știe ce sa întâmplat cu familia lui.

„Aceasta este durerea întregii Ucraine. Aceasta este durerea Odesei. Aceasta este durerea întregii lumi civilizate. Pentru că în secolul 21 a fost posibilă o asemenea agresiune, un asemenea război, astfel de crime, asemenea atrocități”, a mai spus bărbatul.

Valeria și Iurie s-au căsătorit în august 2019 și locuiau în Odesa, unde el era bucătar într-un restaurant din oraș, iar ea, printre altele, lucrase într-un magazin de electronice. Pe profilurile lor de socializare sunt multe fotografii care vorbesc despre o mare dragoste făcută din lucruri mărunte.

Valeria postase o fotografie din ziua nunții lor: cei doi dansau zâmbind, alături de mesajul: „Mulțumesc, iubit soț, a fost cel mai fericit început al istoriei familiei noastre. Ne vom aminti de această zi pentru totdeauna”.

Dar de când se născuse Kira ei, Valerie descoperise un nivel „cu totul nou de fericire”.

O fericire care i-a fost smulsă într-o noapte de război. Valeria Glodan, fetiţa şi mama ei s-au numărat printre cele opt victime ale bombardamentului de la Odesa.

Pe pagina sa de Facebook, Iurie a postat fotografii cu cele dragi lui, alături de mesajul: „Au mers în Împărăția Cerurilor. Vor rămâne în inimile noastre”.

Reamintim că șapte rachete au lovit sâmbătă orașul Odesa, ucigând opt persoane și rănind alte 18, a declarat liderul ucrainean într-o conferință de presă Volodimir Zelenski.

„Războiul a început când acest bebeluș avea o lună. Vă puteți imagina măcar ce se întâmplă? Sunt pur și simplu niște ticăloși. Pur și simplu ticăloși. Nu am alte cuvinte pe care să le folosesc în acest context. Sunt doar niște ticăloși”, a spus președintele ucrainean.

Potrivit Ukrinform, ruşii au numit blocul distrus ”facilitate militară”.

