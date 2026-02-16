Trump aruncă pe masă 5 miliarde de dolari pentru Gaza. Finanțare uriașă prin Consiliul pentru Pace

Președintele american Donald Trump a anunțat că țările membre ale așa-numitului „Consiliu pentru Pace” creat de el care se vor reuni săptămâna viitoare la Washington vor aloca peste 5 miliarde de dolari „inițiativelor umanitare și de reconstrucție” din Fâșia Gaza.

Potrivit lui Trump, anunțul oficial privind această contribuție va fi făcut în timpul primei reuniuni a acestei organizații, înființată și prezidează de el, reuniune ce va avea loc la Institutul pentru Pace din Washington, institut redenumit recent pentru a include și numele președintelui republican.



„Pe 19 februarie 2026, mă voi întâlni din nou cu membrii Consiliului pentru Pace la Institutul pentru Pace Donald J. Trump din Washington D.C., unde vom anunța că statele membre au promis peste 5 miliarde de dolari pentru inițiative umanitare și de reconstrucție în Fâșia Gaza”, a scris duminică liderul de la Casa Albă pe platforma de socializare Truth Social.



El a mai menționat că participanții la inițiativa sa de asemenea „au promis mii de membri pentru Forța Internațională de Stabilizare și Poliție Locală pentru a menține securitatea și pacea locuitorilor din Fâșia Gaza”, scrie Agerpres.



„Este foarte important ca Hamas să își îndeplinească angajamentul față de demilitarizarea totală și imediată. Consiliul pentru Pace se va dovedi a fi organismul internațional cel mai important din istorie și este o onoare pentru mine să-i fiu președintele”, a continuat Trump.

El a mai scris în mesajul său despre „potențialul nelimitat” al Consiliului pentru Pace, pe care l-a creat inițial pentru a monitoriza planul de pace din Fâșia Gaza după încheierea războiului dintre Israel și Hamas, dar al cărui rol l-a extins ulterior pentru a include promovarea soluționării și a altor conflicte internaționale.



Această entitate și-a ținut reuniunea fondatoare în ianuarie în Elveția la Forumul de la Davos. Cel puțin 35 de șefi de stat și de guvern, printre care cei ai Israelului, Argentinei, Arabiei Saudite și Egiptului, au acceptat să facă parte din această inițiativă, în care țările care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui să plătească din primul an o cotizație de un miliard de dolari.



Majoritatea membrilor fondatori sunt aliați ai lui Trump, în timp ce marile puteri și aproape toate țările europene au manifestat rezerve față de Consiliul de Pace al lui Trump, considerând că acesta slăbește ONU.



Comisia Europeană va participa în calitate de observator la reuniunea găzduită de Trump pe 19 februarie, urmând să fie reprezentată acolo de comisara europeană pentru Mediterana, Dubravka Suica.

