Trump îi promite lui Zelenski că oprește războiul în 30 de zile. Ce urmează după convorbirea „foarte pozitivă”

Președintele SUA, Donald Trump i-a transmis omologului ucrainean, Volodimir Zelenski, că își dorește încheierea războiului din Ucraina „în cel mult o lună”, potrivit unei relatări publicate de Axios, care citează un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu discuția. Rămâne neclar dacă Moscova împărtășește același calendar ambițios – și, mai ales, dacă liderul de la Kremlin a fost informat despre această intenție.

Convorbirea telefonică, care a durat aproximativ 30 de minute, a fost prima dintre cei doi lideri după întâlnirea lor de la Davos, de la sfârșitul lunii ianuarie. Discuția a avut loc la o zi după marcarea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina și cu o zi înaintea reuniunii programate la Geneva între emisarii speciali ai lui Trump și echipa de negociatori a Kievului.

Potrivit surselor citate, la apel au participat și Jared Kushner și Steve Witkoff, desemnați de Trump pentru a gestiona dosarul negocierilor. În același timp, o altă sursă a indicat că reprezentantul rus Kiril Dmitriev s-ar putea afla, la rândul său, la Geneva, pentru discuții separate cu partea americană.

Toate cele trei surse au descris dialogul drept „foarte prietenos” și „pozitiv”. Un oficial ucrainean a precizat că Zelenski i-a mulțumit președintelui american pentru sprijinul acordat până acum și a subliniat că doar Trump ar putea exercita presiunea necesară asupra lui Vladimir Putin pentru a opri războiul.

„Zelenski și-a exprimat speranța că războiul se va încheia în cursul acestui an. Trump a replicat că ostilitățile durează deja de prea mult timp și că și-ar dori ca ele să ia sfârșit în decurs de o lună”, a declarat una dintre surse pentru Axios.

Un alt subiect abordat în cadrul convorbirii a fost posibilitatea organizării unui summit trilateral la nivel înalt. Săptămâna trecută, Zelenski declara pentru Axios că divergențele privind teritoriile ar putea fi depășite prin negocieri directe între el, Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Trump i-ar fi transmis liderului ucrainean că va încerca să pregătească un astfel de summit, cu condiția ca următoarea rundă de discuții dintre reprezentanții Statelor Unite, Rusiei și Ucrainei – programată la începutul lunii martie – să arate progrese concrete.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să deschidă calea pentru ridicarea negocierilor la nivel de lideri. Președintele Trump susține această succesiune de pași. Este singura modalitate de a rezolva toate chestiunile complexe și sensibile și de a pune capăt definitiv războiului”, a scris Zelenski pe platforma X.

În plus, potrivit oficialului ucrainean citat, Trump ar fi confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a oferi Ucrainei garanții de securitate consistente, în cadrul unui eventual acord de pace cu Rusia.

„Are sens?”: Peskov a comentat posibilitatea unei întâlniri între Zelenski și Putin

Purtătorul de cuvânt al dictatorului rus, Dmitri Peskov, a declarat că, după declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, merită să se ia în considerare dacă o posibilă întâlnire a sa cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, are sens, au relatat presa rusă .

„În ceea ce privește o posibilă întâlnire între Putin și Zelenski, deocamdată merită să ne amintim pur și simplu de ultimele sale declarații: ce nu va accepta Ucraina, ce nu va face și ce intenționează să facă în continuare. Nici nu trebuie analizate, este suficient să ne amintim și să ne întrebăm – are sens să organizăm o întâlnire la cel mai înalt nivel dacă Kievul continuă să adere la această poziție”, a declarat Peskov.

În ciuda bombardamentelor constante ale Rusiei asupra orașelor ucrainene, trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că se așteaptă la vești pozitive în procesul de pace dintre Ucraina și Rusia în viitorul apropiat. El și-a exprimat speranța că propunerile sale și ale lui Jared Kushner vor contribui la apropierea părților în următoarele trei săptămâni și, eventual, vor duce la un summit între Zelenski și Putin. Potrivit acestuia, ar putea avea loc chiar și o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui american Donald Trump.

Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaia Kallas, nu împărtășește optimismul trimisului special cu privire la posibilitatea unei întâlniri între președintele ucrainean și dictatorul rus în următoarele săptămâni. Ea a subliniat că partea rusă nu este un partener serios în negocieri și nu este pregătită să discute chestiuni politice.