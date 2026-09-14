Două lansatoare cu explozibil, găsite în beton: Un bărbat din Cocieri, cercetat penal

Două lansatoare de grenade antitanc, care conțineau explozibil, au fost descoperite de polițiști în gospodăria unui bărbat de 52 de ani din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Potrivit oamenilor legii, acesta este suspectat că ar fi păstrat ilegal armamentul și ar fi intenționat să îl comercializeze pe piața neagră.

Activitatea bărbatului a fost documentată de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și angajații Inspectoratului de Poliție Dubăsari, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

În urma unei percheziții efectuate la domiciliul suspectului, polițiștii au folosit detectoare speciale și au descoperit două lansatoare de grenade antitanc de model RPG-26, ascunse într-o placă din beton.

Experții Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP au stabilit preliminar că ambele lansatoare conțineau explozibil, ceea ce, potrivit Poliției, sporește gradul de pericol al armamentului depistat.

În podul locuinței, oamenii legii au mai găsit și ridicat un încărcător pentru pistol automat de model AKM, fără cartușe.

Pe caz a fost pornită o cauză penală. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la șase ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.