Mass-media ruse pro-război afirmă că generalul-locotenent Serghei Milhakov, comandantul Armatei a 51-a din Districtul Militar Sudic, a murit într-un atac cu rachete asupra cartierului general al armatei.

Milhakov a participat la planificarea și organizarea invaziei ruse în Ucraina, din 24 februarie 2022. Informațiile disponibile sugerează că Milhakov a fost ucis într-un atac cu rachete desfășurat pe 26 august împotriva posturilor de comandă principale și de rezervă ale forțelor ruse din Donețk.

Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene a raportat că, pe 26 august și în noaptea de 27 august, posturile de comandă ruse, atât cele principale, cât și cele de rezervă, din Donețk au fost lovite de rachete.În 2024, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat personal titlul de Erou al Rusiei.

La începutul anului 2025, mass-media ucrainene și sursele OSINT, citând date scurse, au afirmat că, sub comanda lui Milhakov, Armata a 51-a conducea o rețea clandestină de vânzare de droguri către trupe. Cei care au încercat să oprească corupția și traficul, se menționa în rapoarte, au fost trimiși în „atacuri de sacrificiu” din care nimeni nu s-a mai întors.

Aceleași investigații l-au acuzat că era la conducerea unei rețele de contrabandă cu țigări către front, ascunse în lăzi de muniție, și că vindea țigările soldaților la prețuri umflate.

Informațiile OSINT, bazate pe mesaje private piratate, l-au acuzat, de asemenea, că și-a folosit gradul în scopuri personale, constrângând subordonatele să întrețină relații sexuale în schimbul unor promovări și posturi obținute în afara procedurilor normale.

La începutul anului 2026, s-a raportat că a fost demis în urma ofensivei eșuate de la Dobropillia și a pierderilor uriașe de personal și de echipament blindat.Partea rusă nu a confirmat încă informațiile privind decesul lui Milhakov.