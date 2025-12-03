Carne cu Salmonella, oprită la frontieră: un nou semnal de alarmă pentru siguranța alimentară

Peste două tone de carne de pui contaminate cu Salmonella au fost blocate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor chiar la intrarea în țară, înainte ca produsul să ajungă pe rafturi și, inevitabil, în farfuriile consumatorilor. Inspectorii au depistat bacteria în urma analizelor de laborator, iar întregul lot a fost stopat imediat, urmând să fie returnat sau distrus, în funcție de procedurile legale. Autoritățile spun că intervenția rapidă a prevenit un incident grav de sănătate publică.

Specialiștii explică faptul că Salmonella este una dintre cele mai periculoase bacterii alimentare, responsabilă pentru toxiinfecții severe, în special în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu imunitate scăzută. Carnea contaminată devine un risc major dacă pătrunde în lanțul alimentar, iar depistarea ei la frontieră este singurul moment în care poate fi eliminată complet înainte de prelucrare sau distribuție. În lipsa controalelor riguroase, astfel de produse ar putea ajunge direct în magazine, fără ca oamenii să aibă vreo șansă de a identifica pericolul.

Cazul nu este unul izolat, ci parte dintr-un val tot mai mare de loturi neconforme descoperite în ultimii ani. Inspectorii ANSA raportează constant depistări de carne, produse lactate sau materii prime contaminate, semn că tot mai multe încercări de a introduce marfă de calitate îndoielnică pe piață sunt o realitate zilnică. Fenomenul arată atât slăbiciunile lanțului comercial, cât și implicațiile economice ale competiției neloiale, în care unii importatori mizează pe prețuri mici în detrimentul siguranței.

Experții atrag atenția că, fără controale dure și fără sancțiuni reale, riscul ca un lot periculos să treacă neobservat rămâne uriaș. Chiar dacă anumite transporturi sunt depistate la frontieră, mecanismele actuale nu garantează că toate produsele care intră în țară sunt verificate suficient sau că importatorii care încalcă regulile suportă consecințe disuasive. Fără măsuri sistemice, fiecare astfel de caz devine doar un episod norocos, nu o garanție a siguranței.

Pentru consumatori, problema este una sensibilă: un lanț alimentar vulnerabil îi transformă în potențiali cobai în propriul frigider. Organizațiile de protecție a consumatorilor cer controale mai dese, sancțiuni drastice, transparentizarea loturilor respinse și lista completă a firmelor sancționate. Doar o politică de toleranță zero, susținută de resurse adecvate, poate limita riscurile și poate proteja eficient sănătatea publică.