Vladimir Bolea: Gropile din carosabil reprezintă un factor de destabilizare

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că gropile din carosabil reprezintă un factor de destabilizare și un pericol pentru siguranța rutieră.

Oficialul a precizat că autoritățile monitorizează în detaliu starea infrastructurii rutiere, fiecare groapă fiind identificată, numerotată și urmărită prin sistemele de control ale instituțiilor responsabile.

Potrivit ministrului, lucrările de reparație sunt realizate în mod constant de cele 10 unități subordonate Administrației de Stat a Drumurilor.

„În fiecare săptămână sunt reparate aproximativ 24.000–25.000 de metri pătrați de drumuri. Avem raportări pentru fiecare lucrare, stabilite prin sistemele noastre, iar datele sunt monitorizate prin centrul de control și comandă. Fiecare groapă este numerotată, identificată și verificată, iar diriginții de șantier merg în teren și confirmă prin semnătură dacă lucrările au fost sau nu efectuate”, a declarat Vladimir Bolea.

Cu toate acestea, ministrul a recunoscut că starea drumurilor din Republica Moldova rămâne precară și necesită alocarea unor resurse financiare suplimentare pentru reabilitare.