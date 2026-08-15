Ucraina a lovit centrul spațial și de rachete al Roscosmos. Zelenski dezvăluie ce armă a folosit Kievul în marele atac din Rusia

Forțele ucrainene au lovit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, centrul spațial și de rachete al agenției spațiale ruse Roscosmos din regiunea Samara și o bază aeriană din Nijni Novgorod, aflate la sute de kilometri distanță de Ucraina, a confirmat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Post.

În cursul nopții, explozii au fost raportate la baza aeriană rusă Savasleika, din regiunea Nijni Novgorod (la 700 km distanță de granița Ucrainei), unde sunt staționate avioane de vânătoare MiG-31 purtătoare de rachete balistice Kinjal. Explozii au fost raportate și în orașul Samara, la 900 km de Ucraina.

Sâmbătă la prânz, președintele ucrainean Zelenski a confirmat ă forțele ucrainene au efectuat lovituri cu rază lungă de acțiune vizând instalații strategice din Rusia.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a detaliat rezultatele a ceea ce a numit lovituri în profunzimea teritoriului rus.

„Astăzi, avem rezultate noi și semnificative în urma loviturilor noastre cu rază lungă de acțiune. În regiunea rusă Samara, una dintre întreprinderile cheie ale Roscosmos a fost lovită: centrul „Progress”, unde se fabricau, printre altele, componente electronice”, a scris Zelenski, pe canalul său de Telegram.

Today, there are new significant results from our deep strikes. In Russia’s Samara region, one of the key enterprises within Roscosmos – the Progress Center, which was involved, among other things, in electronics production – was hit. Flamingo missiles were used. A good… pic.twitter.com/1BlZpmvKRN — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2026

Ce armă s-a folosit în atac

Potrivit lui Zelenski, în atac au fost folosite rachete Flamingo, dezvoltate de compania de tehnologie militară Fire Point.

La rândul său, compania ucraineană a confirmat utilizarea rachetelor FP-5 Flamingo în atacul împotriva centrului Progress, una dintre cele mai importante companii aerospațiale și de rachete din Rusia.

Potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, lovitura asupra centrului„Progress” a fost una directă, urmată de un incendiu în incinta complexului.

Things at Progress plant in Samara, Russia are, well, progressing after an FP-5 Flamingo missile strike. https://t.co/XWVLYcx3Oq pic.twitter.com/Ttbunbqs3y — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 15, 2026

„O reușită remarcabilă. Distanța față de granița noastră este de aproximativ 900 de kilometri”, a subliniat Zelenski.

Baza Savasleika, lovită și ea

Zelenski a mai confirmat și că atacurile cu rază lungă de acțiune din ultimele ore împotriva Rusiei au atins și baza aeriană Savasleika din Nijni Novgorod, „unde sunt staționate aeronavele rusești purtătoare de rachete care atacă orașele și satele noastre”.

În plus, Zelenski a confirmat un atac asupra unei instalații petroliere din portul Ust-Luga, în regiunea Leningrad – situat la peste 800 de kilometri de frontieră –, precizând că au fost înregistrate daune asupra țintei.

„Le sunt recunoscător tuturor unităților implicate pentru precizia lor. Planul nostru de sancțiuni pe termen lung împotriva Rusiei din cauza acestui război este în curs de implementare și este important ca potențialul de război al Rusiei să fie diminuat”, a conchis Zelenski.

Centrul „Progress” este una dintre întreprinderile-cheie din industria de rachete și spațială a Rusiei, producând rachete de lansare din familia „Soiuz”. Acestea sunt utilizate pentru a lansa pe orbită nave spațiale rusești în scopuri militare, de recunoaștere și de comunicații.