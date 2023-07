Ucraina denunță un gest „neprietenos și populist” al Poloniei, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi

Premierul Ucrainei, Denîs Șmîhal a denunțat joi, 20 iulie, o măsură „neprietenoasă și populistă” a Poloniei, care a anunțat în urmă cu o zi că va extinde interdicția privind importurile de cereale din Ucraina, indiferent de ce decizie va lua Comisia Europeană în acest sens, relatează Hotnews.

„Polonia continuă să blocheze exporturile de grâu ucrainean către UE în această perioadă critică. Aceasta este o mutare neprietenoasă și populistă care va afecta sever securitatea alimentară globală și economia Ucrainei”, a scris el pe pagina sa de Twitter.

Russia has disrupted the grain initiative, destroying the infrastructure of our Black Sea ports and once again provoking a global food crisis.

During this critical time, Poland intends to continue blocking the export of UA grain to the EU. This is an unfriendly and populist move…

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 20, 2023