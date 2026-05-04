Copilul de șase ani rănit de un copac la Grădina Zoologică, transferat în secția de neurochirurgie

Copilul care a fost lovit de un copac la Grădina Zoologică a fost transferat din terapie intensivă în secția de neurochirurgie. Informația a fost oferită pentru Unimedia de către responsabilii din cadrul Spitalului de Copii „Valentin Ignatenco”.

„Starea copilului s-a ameliorat și este în prezent stabilă. Acesta răspunde pozitiv la tratamentul administrat. Ca urmare a evoluției favorabile, copilul a fost transferat din secția de terapie intensivă în Secția Neurochirurgie și Traume Asociate, unde continuă să primească îngrijirile medicale necesare sub supravegherea specialiștilor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției.

Un copac a căzut peste un minor de șase ani, în timp ce se afla împreună cu tatăl său pe teritoriul Grădinii Zoologice din Capitală. Micuțul a fost transportat, în stare gravă, la spital.

Pe data de 27 aprilie, o anchetă internă a fost inițiată la Grădina Zoologică din Chișinău, pe cazul copilului lovit de un copac.