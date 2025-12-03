UE va elimina treptat importurile de gaze ruseşti până în 2027

Consiliul și Parlamentul European au ajuns miercuri la un acord politic provizoriu privind regulamentul prin care Uniunea Europeană va opri în mod eficient și definitiv importul de gaze rusești și va elimina treptat petrolul exportat de Rusia.

Potrivit foii de parcurs „REPowerEU”, eliminarea completă a combustibililor ruși reprezintă un pas esențial pentru a garanta independența energetică, competitivitatea, reziliența și stabilitatea pieței Europei.

Acordul asigură încetarea treptată, dar permanentă, a importurilor de gaze rusești. Prin urmare, importul de gaz lichefiat din Rusia va fi eliminat până la 31 decembrie 2026, iar importurile de gaze prin conducte – până la 30 septembrie 2027. În mod excepțional, statele membre ale UE pot prelungi termen până la 31 octombrie 2027, în cazul în care nivelurile de stocare sunt sub nivelurile necesare de umplere.

Pentru contractele de furnizare pe termen scurt, semnate înainte de 17 iunie, interdicția se va aplica după 25 aprilie 2026 pentru gazul lichefiat și din 17 iunie 2026 pentru gazul transportat prin conducte.

În schimb, pentru contractele pe termen lung pentru importurile de gaz lichefiat, încheiate până la 17 iunie, interdicția se va aplica de la 1 ianuarie 2027, conform celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei.

Următoarea etapă prevede traducerea textului acordului politic în toate cele 24 de limbi oficiale ale blocului comunitar și ulterior aprobarea oficială de către Parlamentul și Consiliul European. După aprobare, documentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE.