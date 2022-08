ULTIMA ORĂ! Petru Merineanu, cumnatul lui Dodon, rămâne în Penitenciarul nr.13

Petru Merineanu, cumnatul şi complicele lui Igor Dodon în dosarul de îmbogăţire ilicită, rămâne în Penitenciarul nr. 13. Luni, 1 august, Judecătoria Chişinău a admis recursul procurorilor anticorupţie şi a prelungit cu încă 20 de zile mandatul de arestare pe numele lui Merineanu. Decizia este cu drept de atac în instanţa ierarhic superioară.

Procurorul pe caz a invocat că învinuitul ar putea să se eschiveze de la răspundere şi ar putea să distrugă probele. Acuzatorul a adus ca exemplu incidentul din timpul percheziţiilor, când Merineanu a încercat să înghită o recipisă care ar fi probă importantă în dosar, scrie Anticoruptie.md.

Petru Merineanu a declarat că nu este vinovat şi că banii munciți în Rusia i-a investit într-o afacere în satul natal.

„Am lucrat timp de 15 ani în Federaţia Rusă, şi copilul a învăţat acolo timp de patru ani. Este un absurd să se susţină că nu am câştigat nimic. Am vrut să-mi fac o afacere în satul meu natal, nu în Chişinău, da în satul natal. Am vrut să fiu lângă părinţi. Lăsaţi-mă la libertate ca să-mi demonstrez nevinovăţia”, a declarat Merineanu în şedinţa de judecată.

Ulterior, după pronunţarea verdictului, Merineanu s-a întreţinut timp de cinci minute cu avocaţii săi, apoi a fost escortat în Penitenciarul 13.

Vă amintim că socialistul Igor Dodon pe 24 mai, Procurorii Anticorupție, în comun cu ofițerii CNA și SIS au efectuat 10 percheziții acasă la Igor Dodon, inclusiv la alte locații și imobile deținute prin persoane interpuse. Potrivit Procuraturii, descinderile au avut loc în cadrul unui dosar penal pornit în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii de corupere activă, acceptarea finanțării partidului politic, trădare de patrie și îmbogățire ilicită.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate sume mari de bani și obiecte de lux, în valoare totală de zeci de milioane de lei. Persoanele vizate au încercat să ascundă bunuri și documente purtătoare de informații, iar una dintre ele „a încercat să distrugă probe prin înghițire”.

Pe 26 mai, Dodon a fost plasat în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile, iar complicele care ar fi și cumnatul fostului șef de stat, cel care a vrut să înghită recipisa, a primit 30 de zile de arest preventiv la Penitenciarul nr. 13.

Împreună cu el a fost reținut și cumnatul său, Petru Merineanu, fratele Galinei Dodon, învinuit de complicitate la infracțiunile de îmbogățire ilicită ale lui Igor Dodon. După care acesta a fost plasat în Penitenciarul nr. 13.

Unul din imobilele pe care a fost aplicat sechestrul este pensiunea de pe malul Nistrului din satul Molovata, raionul Dubăsari, înregistrat pe o firmă fondată de Petru Merineanu. Astfel, se vehiculează că bunul i-ar aparține de facto lui Igor Dodon.

Totodată, ținem să menționăm că recent, bunurile lui Dodon au fost puse sub sechestru. Mai exact, acest sunt: terenul și casa individuală, amplasată în municipiul Chișinău, în care locuiește Dodon împreună cu familia sa și patru automobile deținute prin intermediul unei persoane interpuse.

De asemenea, au fost puse sub sechestru terenuri și construcții, situate în extravilanul satului de baștină al lui Dodon, Sadova, raionul Călărași, deținute prin intermediul unor persoane interpuse, apropiate socialistului.

Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!