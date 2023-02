Un avocat din Drochia – condamnat la trei ani de închisoare: A pretins 5.000 de euro de la un client

Judecătoria Drochia a pronunțat sentința într-o cauză penală deferită justiției de către Procuratura Anticorupție (PA), ce vizează acțiunile unui avocat, care a pretins și primit bani ca să exercite influență asupra procurorilor și judecătorilor în cadrul unei cauze penale, scrie Replicamedia.md.

Potrivit Procuraturii Generale (PG), urmărirea penală a fost începută în luna octombrie 2021 în urma denunțului privind pretinderea sumei de 1000 euro și susținerea de către avocat a influenței asupra judecătorul din cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni pentru a-l determina să aplice în privința clientului său măsura preventivă mai convenabilă sub formă de arestare la domiciliu în loc de arest preventiv.

De asemenea, avocatul a pretins 5.000 euro susținând că are influență asupra procurorului din Procuratura raionului Glodeni care va susține acuzarea de stat pe cauza denunțătorului, care este același client menționat supra și asupra judecătorului din cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni, în procedura de examinarea a căruia va fi repartizată cauza de învinuire a acestuia, în scopul de a-l determina pe procuror să solicite condamnarea la o pedeapsă cu suspendare condiționată, iar pe judecător să-l determine să pronunțe, în rezultatul examinării judiciare a cauzei penale, a unei sentințe de condamnare cu suspendare condiționată a executării pedepsei. Din suma pretinsă, acesta a primit 3.000 euro, condiționând ca restul banilor în sumă de 2.000 euro să-i fie transmiși lui după expirarea termenului de atac a sentinței.

Urmărirea penală în prezenta cauză penală a durat 2 luni, inculpatul nu și-a recunoscut vina, iar judecarea acesteia a durat 1 an și 2 luni.

Prin sentință din 24 februarie 2023, instanța a recunoscut vinovat inculpatul de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 326 alin.(1) din Codul penal (trafic de influență) fiindu-i aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani în penitenciar de tip semiînchis și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 4 ani. Instanța i-a aplicat măsura preventivă sub formă de arest preventiv, cu luarea imediată a acestuia sub gardă (strajă) din sala de judecată.

Totodată, de la inculpat s-a confiscat cu trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului, mijloacele bănești în sumă de 4.000 euro, care au fost primite ilegal și destinate pentru săvârșirea de către avocat a infracțiunii de trafic de influență.

Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!