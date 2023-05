Un avocat rus, întors de pe Aeroportul Internațional Chișinău și declarat persoană indezirabilă. Reacția IGPF

Un avocat rus susține că serviciile de securitate din Republica Moldova l-ar fi reținut la Aeroportul Internațional Chișinău, ținut captiv timp de aproape două zile și apoi l-ar fi declarat persoană indezirabilă, scrie TASS și Deschide.md.

Avocatul rus Igor Trunov a declarat că a sosit în țara noastră pentru a participa la un forum economico-investițional internațional, iar angajații IGPF l-ar fi ținut cu forța, împreună cu alți cetățeni ruși, în aeroport timp de două zile.

„În timpul controlului pașapoartelor, după ce am explicat în detaliu scopul vizitei și am prezentat invitația, rezervarea hotelului și biletele de întoarcere pentru 13 mai, am fost însoțit de angajații IGPF și reprezentanți ai serviciilor speciale într-o cameră separată pentru a fi supus unor verificări suplimentare privind circumstanțele identității mele. În noaptea dintre 11 și 12 mai, eu și alți cetățeni ruși am fost ținuți, fără documente și fără libertatea de mișcare, sub pază polițienească. La încercarea de a obține explicații cu privire la motivele reținerii, am fost înjurați și amenințați cu arestul administrativ timp de 10 zile pentru încercarea de a filma sau fotografia acțiunile ilegale ale funcționarilor publici” a declarat Trunov pentru TASS.

De asemenea, acesta a adăugat că forțele de securitate din Republica Moldova i-au confiscat telefonul mobil, au accesat conținutul acestuia și au șters înregistrările video și fotografiile existente.

Potrivit lui Trunov, lui și altor cetățeni ruși li s-a refuzat intrarea în R. Moldova cu formularea oficială că ”persoanele indezirabile nu au putut să confirme scopul vizitei”.

„Această practică ilegală și nepedepsită există de mai mult de un an, iar autoritățile moldovene au refuzat în mod nejustificat intrarea în țară a artiștilor, politologilor, oamenilor de știință, activiștilor și jurnaliștilor ruși” a conchis Trunov.

Într-o declarație oferită pentru Deschide.MD de Raisa Novițchi, ofițerul de presă al IGPF, se notează că, în ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova, pentru 41 de cetățeni străini s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat.

„Menționăm că majoritatea persoanelor neadmise în Republica Moldova nu au întrunit condițiile pentru autorizarea trecerii frontierei de stat, în sensul că nu și-au putut justifica scopul călătoriei în țara noastră. Conform procedurilor legale, toți neadmișii sunt returnați în statul de pornire” a declarat Raisa Novițchi.

Trunov a fost invitat la Chișinău de către președintele Consiliului Internațional al Industriașilor și Antreprenorilor, fostul premier al Republicii Moldova, Vasile Tarlev, pentru a participa la un forum economico-investițional internațional.

