O troiță pentru eroii români căzuți la Tighina, inaugurată la Varnița

O troiță dedicată eroilor români a fost inaugurată în satul Varnița, raionul Anenii Noi. Monumentul îl comemorează pe grănicerul Ioniță Chiriac, precum și pe patru militari din Regimentul 3 Dorobanți, căzuți în luptele pentru Tighina în vara anului 1941.

La ceremonia de inaugurare au participat oficialități, reprezentanți ai administrației publice locale, academicieni, militari și locuitori ai satului. Evenimentul a inclus și un moment de comemorare a celor căzuți.

„Respect și prețuire pentru toți românii care, de-a lungul timpului, au scris istorie pentru neamul românesc. Cu demnitate și bărbăție au apărat glia strămoșească, indiferent de situația care a fost creată”, a declarat colonelul în retragere Constantin Carabină.

Colonelul Anatolie Caraman a subliniat importanța păstrării monumentelor pentru transmiterea memoriei istorice către generațiile tinere.

„Cel mai important adevăr istoric de transmitere a noii generații este monumentul. Și asta facem. Noi restaurăm cimitire, din temelie, așa cum au făcut părinții și bunicii noștri. Pentru ca noua generație să însușească lecția adevărului istoric”, a declarat Anatolie Caraman.

Troița a fost realizată la inițiativa Asociației „Monumentum” și reconstituie o cruce ridicată în anul 1939.

Președintele asociației, Iulian Rusanovschi, a explicat că monumentul original fusese ridicat în memoria grănicerului Ioniță Chiriac, căzut la datorie în 1920.

„Este o troiță-monument, reconstituită după modelul din 1939, atunci când Societatea Culturală «Sfântul Gheorghe» din localitatea Varnița a decis să ridice această cruce pentru grănicerul căzut la datorie în 1920, Ioniță Chiriac, fiind atacat de niște curieri sovietici”, a declarat Rusanovschi.

Potrivit acestuia, lucrările de reconstituire au durat aproximativ un an, iar troița de la Varnița este al zecelea monument refăcut de asociație în memoria grănicerilor căzuți la datorie în perioada interbelică.

Arhitectul Mihail Andrieș a explicat că monumentul conține elemente specifice troițelor dedicate militarilor.

„Este o troiță de lemn tipică eroilor. De obicei, troițele eroilor se deosebesc prin stilistică, prin elementele distinctive. De aceea, o să vedeți pe această troiță o cască cu două arme, care definește că este închinată eroilor”, a precizat arhitectul.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul evenimentului, au fost realizate 80 de monumente dedicate eroilor români. Printre acestea se numără busturi ale Regelui Ferdinand I, Monumentul celor Trei Martiri din Parcul Catedralei din Chișinău, monumente dedicate grănicerilor și monumentul Reginei Maria.