CFM va fi reorganizată în două societăți până la sfârșitul anului 2026

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” urmează să fie reorganizată în două societăți pe acțiuni – „CFM Infra” și „CFM Pasageri și Marfă”. Reforma trebuie finalizată până în decembrie 2026, termen care, potrivit autorităților, nu va fi prelungit, se precizează într-o notă de fundamentare a unui proiect de hotărâre de Guvern.

„CFM Infra” va administra infrastructura feroviară, în timp ce „CFM Pasageri și Marfă” va asigura activitățile de transport. Separarea presupune, între altele, adoptarea organigramelor, delimitarea financiară și contabilă a celor două entități și elaborarea planurilor de afaceri.

Pentru accelerarea procesului, autoritățile propun adoptarea unei legi speciale care să prevadă derogări de la unele proceduri aplicabile reorganizării întreprinderilor de stat. Acestea vizează transformarea capitalului social în acțiuni, evaluarea patrimoniului, înregistrarea acțiunilor și a bunurilor imobile, precum și alte proceduri necesare pentru înregistrarea noilor societăți.

Potrivit documentului, reorganizarea CFM nu este considerată o simplă restructurare a unei întreprinderi de stat, ci o reformă structurală a unui sector strategic și a unei infrastructuri critice pentru Republica Moldova.

Separarea administratorului infrastructurii de operatorii de transport urmărește aplicarea modelului prevăzut de Codul transportului feroviar și alinierea sectorului la normele Uniunii Europene. Reforma face parte, de asemenea, din angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Planului de creștere pentru anii 2025–2027.

Procesul este legat și de acordurile de finanțare încheiate de Republica Moldova cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea infrastructurii feroviare și dezvoltarea parcului de material rulant.

Astfel, până la sfârșitul anului 2026, pe piața transportului feroviar din Republica Moldova ar urma să activeze două societăți pe acțiuni rezultate din reorganizarea CFM.

Acest efort de reorganizare se înregistrează pe fondul unor probleme financiare mari ale întreprinderii. Situația financiară a Căii Ferate din Moldova s-a deteriorat constant în ultimii ani. După o scurtă perioadă de profit în 2022, întreprinderea a revenit pe pierderi, iar în 2024 a înregistrat cel mai slab rezultat din ultimii cinci ani.

În paralel, infrastructura și materialul rulant sunt într-o stare avansată de uzură, iar lipsa investițiilor afectează eficiența și siguranța transportului feroviar. Gradul de îndatorare a crescut, în timp ce autonomia financiară s-a redus.

În aceste condiții, autoritățile consideră reorganizarea CFM și separarea infrastructurii de activitatea comercială drept necesare pentru eficientizarea întreprinderii, atragerea investițiilor și alinierea sectorului la standardele europene.