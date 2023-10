Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a avut loc în Japonia

Un cutremur cu magnitudinea preliminară 6,0 a lovit insula Miyakojima, din sud-vestul Japoniei, însă nu a fost emisă nicio alertă de tsunami, a anunţat luni postul public de televiziune NHK.

Nu au fost raportate imediat pagube sau victime.

[🚨] Earthquake Final Data: A magnitude 6.1 #地震 (#earthquake) with an Shindo Intensity of 4 has occured 宮古島近海 (Sea near Miyakojima) with a depth of 30km at 10/16 19:42 JST. #japan pic.twitter.com/N1rJoX8sHi

