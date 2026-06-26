Contractul pentru construcția liniei electrice Bălți-Suceava a fost semnat

Contractul pentru proiectarea, furnizarea echipamentelor și construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava 400 kV a fost semnat astăzi de Î.S. „Moldelectrica” și compania turcă SA-RA, câștigătoarea licitației internaționale.

Tot astăzi, Ministerul Energiei, Î.S. „Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat Acordul de Grant pentru implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II”, care include construcția liniei Bălți-Suceava.

Documentul a fost semnat de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, directorul general al Î.S. „Moldelectrica”, Sergiu Carmanschi, și Giuseppe Grimaldi, Associate Director, Banking: Head of Moldova, BERD.

Noua linie electrică aeriană de 400 kV va avea o lungime de aproximativ 45 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 12 localități rurale din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani.

Potrivit Ministerului Energiei, infrastructura va fi o componentă importantă a viitoarei conexiuni de transport al energiei electrice dintre Republica Moldova și România și va contribui la creșterea capacității de schimb transfrontalier de energie electrică și la consolidarea siguranței Sistemului Electroenergetic Național.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că Republica Moldova construiește trei linii care schimbă harta energetică a țării: Vulcănești-Chișinău, numită „Linia Independenței Energetice”, Strășeni-Gutinaș, numită „Linia libertății”, și Bălți-Suceava, numită „Linia Rezilienței”.

„Aceasta completează rețeaua de interconectări cu Uniunea Europeană și nu înseamnă doar infrastructură, ci mai multă securitate, mai multă concurență pe piață și mai multe opțiuni pentru cetățeni și economie”, a spus Dorin Junghietu.

Valoarea contractului semnat cu SA-RA este de 17,5 milioane de euro, iar durata de implementare este de 24 de luni.

Lucrările vor include construcția infrastructurii unei linii electrice de transport de 400 kV: fundații pentru stâlpi, structuri metalice, conductoare, izolatoare, sisteme de protecție și legare la pământ. Noua infrastructură va fi integrată în rețeaua de transport administrată de Î.S. „Moldelectrica”. În paralel, vor fi realizate procedurile necesare pentru respectarea cerințelor tehnice, de mediu și de siguranță.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, a declarat că UE sprijină proiectul printr-un grant de 15,4 milioane de euro, alături de BERD și BEI.

„Fiecare nouă conexiune cu piața energetică europeană înseamnă o mai mare securitate, mai multe oportunități pentru afaceri și o mai mică vulnerabilitate la presiunile externe”, a spus Iwona Piórko.

După finalizare, LEA 400 kV Bălți-Suceava va contribui la creșterea gradului de interconectare cu Sistemul Electroenergetic European Continental (ENTSO-E), la sporirea flexibilității rețelei și la dezvoltarea schimburilor comerciale de energie electrică pe piața regională.

Proiectul este prezentat și ca o soluție pentru reducerea vulnerabilităților generate de dependența de un număr limitat de surse și rute de alimentare cu energie electrică.

Directorul general al Î.S. „Moldelectrica”, Sergiu Carmanschi, a declarat că noua interconectare va crește fiabilitatea Sistemului Electroenergetic Național, va extinde posibilitățile de schimb transfrontalier de energie electrică și va contribui la integrarea Republicii Moldova în piața europeană de energie.

Proiectul „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza II” este implementat de Ministerul Energiei prin Î.S. „Moldelectrica” și beneficiază de finanțare din partea BERD, BEI și Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Uniunii Europene.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 77 de milioane de euro, inclusiv grantul de 15,4 milioane de euro oferit de UE. Proiectul include construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava 400 kV și modernizarea stației electrice Bălți.