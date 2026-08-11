Un fost puşcaş marin american, eliberat dintr-o închisoare din Rusia, în urma discuţiilor între Trump şi Putin

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat marţi că a obţinut eliberarea unui fost puşcaş marin american deţinut în Rusia, Robert Gilman, în cursul discuţiilor personale cu omologul său rus Vladimir Putin, relatează AFP.

„După discuţiile mele cu preşedintele Putin, Rusia a acceptat să-l elibereze, în mare parte din raţiuni umanitare”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, la puţin timp după ce Departamentul de Stat al SUA a anunţat această eliberare.

Moscova l-a eliberat marţi pe Robert Gilman, aflat în detenţie în Rusia din 2022, după ce preşedintele rus Vladimir Putin a aprobat din motive umanitare graţierea cetăţeanului american, care se confruntă cu probleme de sănătate, au declarat anterior oficiali americani citaţi de Reuters, transmite Agerpres.

Casa Albă şi Departamentul de Stat au cerut Moscovei să-l elibereze pe Robert Gilman, în vârstă de 32 de ani, pentru ca acesta să poată primi tratament medical în Statele Unite.

Gilman era închis într-un penitenciar din Voronej, în sudul Rusiei, iar circumstanţele exacte ale stării sale de sănătate sunt neclare.

🚨 IT'S OFFICIAL: US Marine veteran Robert Gilman is mere HOURS from landing on American soil from Russian prison, and President Trump said he's honoring Gilman's request for a cheeseburger upon arrival



Russian President Vladimir Putin demanded NOTHING in exchange 👏🏻



"The… pic.twitter.com/A1dffCImZG — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 11, 2026

Eric Lebson, director de strategie al Global Reach, un grup de advocacy care reprezintă familia lui Gilman, a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Gilman a fost mutat la sfârşitul lunii iunie de la spitalul închisorii la secţia de psihiatrie a unui spital civil de urgenţă, într-o stare asemănătoare catatoniei.

Oficialii americani au declarat marţi că Gilman a fost îmbarcat într-un avion al Departamentului de Stat al SUA care urma să îl transporte din Rusia către aeroportul Washington Dulles.

Un oficial american care a vorbit cu Gilman a spus că acesta mergea şi vorbea.

Today, after more than four years of detention in Russia, Robert Gilman is on his way home to be reunited with his family. Mr. Gilman joins over 100 Americans whom President Trump has freed during his second term in office.



We thank Russia for working with Special Envoy Steve… pic.twitter.com/tw9zDX6IMu — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2026

„Având în vedere situaţia, pare să fie în formă bună”, a spus oficialul.

Oficialii americani au afirmat că Gilman va fi evaluat în timpul zborului de patru medici. Mama sa, Nina, se afla şi ea la bord.

La sosirea la Dulles, Gilman va fi întâmpinat de emisarul american Steve Witkoff şi de consilierul adjunct pentru securitate naţională Sebastian Gorka. Cei doi au cerut eliberarea lui Gilman, alături de secretarul de stat Marco Rubio, ginerele lui Trump, Jared Kushner, emisarul special al SUA pentru ostatici, Adam Boehler, şi alţi oficiali.

Oficialii au declarat că probabil Gilman va fi transportat la un centru de reabilitare din San Antonio, în Texas, pentru a primi tratament medical.

Gilman a fost încarcerat pentru prima dată în 2022 pentru că a agresat, fiind în stare de ebrietate, un poliţist rus în oraşul Voronej. Pedeapsa i-a fost prelungită în 2024 în urma unor condamnări ulterioare pentru atacarea unor funcţionari ai închisorii şi a unui anchetator. Presa de stat rusă a relatat în decembrie că acesta urma să execute o pedeapsă totală de 10 ani de închisoare, după o altă condamnare pentru agresarea personalului din penitenciar.