Un grup susţinut de Amazon acuză Microsoft că distruge marjele de profit ale firmelor concurente din sectorul cloud

Microsoft a fost acuzată vineri că a abuzat de dominaţia pe piaţă a unităţii sale de cloud computing Azure pentru a reduce şi, în unele cazuri, a evapora marjele de profit ale platformelor cloud rivale din Europa, transmite CNBC.

Afirmaţia a fost făcută într-o plângere a CISPE, un organism comercial pentru firmele de cloud de tipul ”infrastructură ca serviciu” din Europa. De asemenea, vine şi în timp ce gigantul tehnologic din Redmond, Washington, se confruntă cu un control intens asupra practicilor sale de cloud computing şi de acordare a licenţelor software în Uniunea Europeană, precum şi în Regatul Unit şi SUA. Acuzaţiile provin din modificările aduse de Microsoft în termenii săi de licenţiere în 2019. Conform acestor reguli, Microsoft a cerut firmelor să achiziţioneze o licenţă Software Assurance şi ”drepturi de mobilitate” dacă doresc să-şi implementeze software-ul Microsoft pe servicii cloud găzduite oferite de furnizorii rivali.

De asemenea, clienţii nu se pot baza pe licenţele perpetue pe care le achiziţionat deja pentru a rula aplicaţii Microsoft pe aşa-numiţii ”furnizori listaţi”, precum Alibaba, Amazon, Google şi Microsoft însuşi. În schimb, ar trebui să cumpere licenţe noi. Între timp, unor programe software, inclusiv Office 365 Windows Apps, li s-a interzis să ruleze pe servicii cloud rivale.

Termenii sunt sursa unei furii intense din partea firmelor de cloud concurente din Europa, cum ar fi OVHCloud din Franţa şi Aruba din Italia, precum şi concurentul Big Tech Amazon. De asemenea, stau la baza unei investigaţii a Comisiei Europene care urmăreşte să stabilească dacă practicile cloud ale Microsoft sunt anticoncurenţiale. Microsoft a refuzat să comenteze atunci când a fost contactată de CNBC. În 2022, preşedintele Microsoft Brad Smith a scris o postare pe blog în care spunea că grupul îşi revizuieşte acordurile de licenţiere şi facilitează concurenţa furnizorilor de cloud. În plângerea sa de vineri, CISPE – care este finanţat în mare măsură de Amazon – a arătat un exemplu în cercetarea sa în care o firmă de cloud membră, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a înregistrat o creştere a veniturilor din vânzarea produselor Microsoft, inclusiv Windows Server şi a serviciilor SQL Server de 300% din 2018, contribuind la creşterea proprie a Microsoft. Dar creşterea marjelor de profit ale furnizorului de cloud anonim nu a egalat-o pe cea a Microsoft şi, de fapt, furnizorul de cloud concurent şi-a văzut marjele scăzând de la un procent pozitiv de peste 20% în 2018 la marje de profit negative de două cifre în 2023. Cea mai mare scădere a marjelor de profit pentru această firmă de cloud a avut loc în 2019, în acelaşi an în care Microsoft şi-a schimbat termenii de licenţiere pentru a favoriza software-ul de licenţiere pe Azure, a spus CISPE. Din 2019 până în 2020, membrul CISPE în cauză şi-a văzut marja scăzând de la peste 20% la zero. CISPE a mai spus că membrii au împărtăşit dovezi că preţul pe care l-au perceput pentru serverul SQL al Microsoft a fost mult mai mare decât preţul cotat de Microsoft pentru clienţii care folosesc Azure. De exemplu, o companie care licenţiază software-ului Microsoft pentru găzduirea şi livrarea aplicaţiilor lor ar trebui să plătească 612,27 euro (670 USD) per produs SQL Server Enterprise cu 2 nuclee, cu 92,01 euro mai mult decât percepe Microsoft clienţilor care utilizează Azure, în medie (520,26 euro), potrivit la datele CISPE. Plângerea şi constatările se adaugă cercetărilor anterioare ale lui Frederic Jenny, profesor de economie la ESSEC Business School din Paris, specializat în dreptul concurenţei, pentru CISPE. Jenny a descoperit că Microsoft percepe efectiv companiilor ”o taxă” de 28% pentru a-şi rula produsele software pe servicii cloud concurente. Comisia Europeană a declarat pentru CNBC: ”Comisia a primit mai multe plângeri cu privire la Microsoft, inclusiv în legătură cu produsul său Azure, pe care îl evaluăm pe baza procedurilor noastre standard. Nu avem alte comentarii de făcut în această etapă.” Autoritatea pentru Concurenţă şi Pieţe din Regatul Unit, care a preluat controlul de la Ofcom pentru o investigaţie privind concurenţa pe piaţa de cloud computing din Marea Britanie, anul trecut, nu a fost disponibilă imediat pentru comentarii atunci când a fost contactată de CNBC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!