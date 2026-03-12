Un investitor cere desființarea raioanelor și reducerea numărului de primării

Autorii manifestului „Europa 2028: 12 pași pentru o economie sănătoasă” au propus propria formulă pentru reforma administrativ-teritorială. Inițiatorul grupului de 28 de oameni de afaceri, economiști și investitori, Vasile Tofan, un investitor cunoscut, a prezentat inițiativa joi, 12 martie.

Potrivit lui Vasile Tofan, „Guvernul dă dovadă de curaj în încercarea de a implementa reforma administrativ-teritorială, dar abordarea sa este prea prudentă”.

„Reducerea numărului de primării de la 900 la aproximativ 300 și a sectoarelor de la 32 la aproximativ zece este un pas înainte. Dar este prea mic pentru a rezolva problema pe care încercăm să o abordăm.” „În zece ani, o nouă reformă va fi inevitabil necesară”, au declarat autorii noului proiect de reformă.

Aceștia propun o reformă a administrației locale după modelul țărilor baltice. Inițiativa prevede reducerea numărului de unități administrative la 40 de municipalități în toată Republica Moldova. Ei consideră că acest lucru va crește numărul mediu de locuitori per primărie la 65.000 și va oferi cetățenilor servicii mai bune și un sistem de guvernare sustenabil.

Autorii propun, de asemenea, eliminarea unităților administrației locale de nivelul doi – districtele.

„O țară mică și compactă precum Republica Moldova nu are nevoie de niveluri administrative cu valoare practică redusă. Serviciile ar trebui distribuite între primării și guvernul central, așa cum se întâmplă în țările baltice sau în Irlanda”, propun inițiatorii reformei

Autorii propun, de asemenea, modificarea finanțării unităților administrativ-teritoriale. Conform viziunii lor, 50% din profiturile persoanelor juridice și două puncte procentuale din TVA ar trebui să rămână în bugetele locale.

La începutul lunii septembrie 2028, un grup de 28 de oameni de afaceri, investitori și economiști din Republica Moldova, condus de Vasile Tofan, a prezentat manifestul „Europa 2028: 12 pași pentru o economie sănătoasă”. Semnat cu trei săptămâni înainte de alegerile parlamentare, documentul își propunea să accelereze integrarea țării în UE și să implementeze un set de reforme pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și creșterea competitivității. Principalul obiectiv al documentului este semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028, economia urmând să fie un subiect cheie pe agenda politică.