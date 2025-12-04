Un israelian, prins la Sculeni cu 100 grame de canabis ascuns în portbagaj

Un cetățean israelian de 22 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce autoritățile de la frontiera moldo-română au depistat aproximativ 100 de grame de canabis ascunse în portbagajul mașinii pe care o conducea. Tânărul se deplasa cu un autoturism înmatriculat în Republica Moldova și a fost oprit pentru control în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni.

Potrivit informațiilor transmise de structurile de anchetă din Iași, polițiștii de frontieră au observat comportamentul suspect al șoferului și au extins verificările asupra vehiculului. În spatele capitonajului portbagajului, într-o cutie mascată cu atenție, a fost identificată o substanță vegetală de culoare verde, ulterior stabilită ca fiind canabis. Cantitatea totală depistată este de aproximativ 100 de grame.

Anchetatorii susțin că drogurile urmau să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova, acolo unde tânărul ar fi intenționat să le comercializeze unor consumatori locali.

În aceeași zi, procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea acestuia, iar pe 3 decembrie, magistrații Tribunalului Iași au emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzațiile de tentativă de scoatere din țară a drogurilor de risc și trafic de droguri de risc.

Autoritățile menționează că, pe durata procedurilor penale, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de legislație.