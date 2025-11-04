Un moldovean, primul străin cercetat în Ucraina pentru mercenariat. A luptat pentru PMC Wagner în Donbas

Autoritățile ucrainene au deschis, pentru prima dată, un dosar penal pentru mercenariat vizând un cetățean străin. Este vorba despre un bărbat de 30 de ani din Republica Moldova, care ar fi luptat în estul Ucrainei în cadrul grupării militare private ruse „Wagner”.

Potrivit Poliției din Ucraina, suspectul a locuit anterior în Republica Moldova și la Moscova. În 2015, el a fost condamnat în Rusia pentru furt de automobil și tâlhărie. În ianuarie 2023, în timp ce își ispășea pedeapsa, ar fi semnat un contract de șase luni cu gruparea „Wagner”, în schimbul unei plăți și cu promisiunea obținerii cetățeniei ruse.

După o scurtă instruire, moldoveanul ar fi fost trimis pe front, în zona orașului Bahmut, unde a luptat sub indicativul „Suvid”. Potrivit anchetatorilor, el ar fi fost decorat atât de gruparea „Wagner”, cât și de autoritățile ruse, pentru participarea la bătăliile din Bahmut.

Contractul prevedea o plată de aproximativ 2.570 de euro pe lună în timpul luptelor și despăgubiri între circa 32.200 și 53.650 de euro în caz de deces.

În prezent, bărbatul s-ar afla pe teritoriul Federației Ruse, fapt confirmat de polițiști prin lipsa traversărilor frontierei și prin activitatea sa pe rețelele sociale. Poliția Republicii Moldova a efectuat percheziții la adresa acestuia, unde a ridicat o tabletă cu conversații care ar confirma participarea sa la lupte.

Operațiune comună în Moldova și Ucraina

Cazul a fost documentat în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate pe 29 octombrie 2025, denumită „Răzbunătorii-2”, la care au participat Poliția Ucrainei și cea din Republica Moldova. În total, au fost efectuate 68 de percheziții – 38 în Ucraina și 30 în Moldova – cu implicarea a peste 350 de ofițeri.

În urma acțiunii, 11 cetățeni ucraineni sunt cercetați pentru trădare de patrie, iar moldoveanul – pentru mercenariat. Poliția Republicii Moldova a deschis, de asemenea, dosare împotriva a opt persoane suspectate că au luptat de partea forțelor ruse.

În prima etapă a aceleiași operațiuni, desfășurată în februarie sub egida Europol, trei bărbați din Chișinău, Bălți și Ialoveni au fost reținuți pentru fapte similare.

Rețea internațională de recrutare

Anchetatorii ucraineni susțin că Rusia a dezvoltat o rețea internațională de recrutare a mercenarilor, activă în peste 20 de țări, prin intermediul unor organizații și site-uri care oferă „consultanță gratuită” pentru străini.

Autoritățile din ambele state consideră că astfel de cazuri reprezintă o amenințare la adresa securității regionale, întrucât foștii combatanți pot fi implicați ulterior în acțiuni de destabilizare.

Scopul anchetei comune este identificarea tuturor persoanelor care au luptat pentru grupările militare private ruse și tragerea lor la răspundere penală.