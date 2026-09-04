Valentin Gaidarji pleacă din PACE după ce partidul nu a fost admis la alegerile din Găgăuzia

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, pleacă din Partidul Acasă Construim Europa, al cărui vicepreședinte era. Anunțul privind depunerea cererii de retragere vine după ce Comisia Electorală Centrală a aprobat lista partidelor care pot participa la alegerile din Găgăuzia, iar PACE nu se regăsește în aceasta.

Gaidarji susține că plecarea sa nu este determinată de schimbarea convingerilor politice.

El a precizat că este unul dintre cofondatorii PACE și că își păstrează convingerile politice. Gaidarji susține că, dacă ar fi candidat pe lista PACE, ulterior ar fi putut fi exclus prin intermediul unor mecanisme pe care le califică drept mascate.

Potrivit deciziei CEC, din cele 66 de partide și formațiuni politice înregistrate oficial, 37 îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și la cele pentru funcția de bașcan, programate pentru 15 noiembrie. CEC precizează că 19 formațiuni nu au prezentat informațiile privind membrii conducerii obligați să depună declarații de avere și interese personale.

Partidul PACE este condus de Gheorghe Cavcaliuc, aflat în afara Republicii Moldova și vizat în mai multe cauze penale. Acesta s-a stabilit în Marea Britanie după ce autoritățile de la Chișinău l-au pus sub învinuire în dosare privind fabricarea unor cauze penale și huliganism, inclusiv în cazul cunoscut drept „verde de briliant”. Gheorghe Cavcaliuc a fost anunțat în căutare în 2021. El respinge acuzațiile imputate.