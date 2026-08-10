Un parc și un lac de la Botanica, într-o stare deplorabilă. Ceban: E în grija Guvernului

Parcul și lacul din zona cunoscută drept „Vasimiorkă”, din sectorul Botanica al Capitalei, se află într-o stare deplorabilă. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, susține că spațiile sunt gestionate de Guvern și că municipalitatea a cerut preluarea parcului, însă nu ar fi primit un răspuns.

Edilul afirmă că zona este lăsată în paragină și plină de gunoi, deși se află la una dintre intrările în Chișinău și ar putea fi transformată într-un spațiu de agrement pentru locuitorii Capitalei.

„Atât lacul, cât și parcul de la așa-numita «Vasimiorkă», care este în gestiunea Guvernului, sunt lăsate în paragină și într-o murdărie de nedescris”, a declarat Ion Ceban.

Primarul spune că municipalitatea este întrebată frecvent de ce nu intervine pentru curățarea și amenajarea zonei, însă precizează că aceasta nu se află în gestiunea Primăriei Chișinău.

Ceban a menționat și alte obiective din Capitală aflate în administrarea autorităților centrale, printre care Grădina Botanică.

Totodată, edilul susține că Primăria a solicitat transmiterea parcului de la „Vasimiorkă” în gestiunea municipalității, însă cererea ar fi rămas fără răspuns.

„Noi am solicitat ca acest parc să treacă în gestiunea Primăriei, dar nu a urmat niciun răspuns. Păcat!”, a spus Ceban.