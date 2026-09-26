Un șofer de 25 de ani a murit pe loc, după ce a ieșit cu microbuzul pe contrasens și s-a izbit într-un TIR, lângă satul Recea

Un tânăr de 25 de ani a murit pe loc, în această dimineață, într-un accident cumplit produs pe traseul M-5, în apropiere de satul Recea, raionul Rîșcani. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui Mercedes Sprinter ar fi ieșit pe contrasens și s-a izbit de un autocamion. În urma impactului, acesta a decedat la fața locului.

„Astăzi dimineață, în jurul orei 08:00, polițiștii din Rîșcani au intervenit la un accident rutier produs pe traseul M-5, în apropierea satului Recea.



Potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui Mercedes Sprinter, un tânăr de 25 de ani, care se deplasa din direcția Bălți spre Rîșcani, din motive care urmează a fi stabilite, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un autocamion, condus de un bărbat de 63 de ani.



În urma impactului, șoferul Mercedesului a decedat la fața locului.



Șoferul autocamionului nu a avut de suferit. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.



Polițiștii documentează cazul și stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului”, se arată într-un comunicat emis de oamenii legii.