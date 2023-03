Un tânăr găsit strangulat în pădurea din Durlești, după ce a apărut într-o investigaţie jurnalistică (VIDEO)

Un tânăr care a făcut dezvăluiri în faţa camerei pentru o anchetă realizată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJM) despre schemele unui executor judecătoresc, a fost găsit miercuri seara strangulat în pădurea de la Durleşti. Tânărul se numea Dan Tomaş, iar la 2 aprilie urma să împlinească 30 de ani.

În timp ce oamenii legii sunt de părerea că este vorba de suicid, apropiaţii defunctului consideră altceva. Tânărul avea un loc de muncă bine plătit, nu se certase cu nimeni, iar luni, înainte să dispară, a vorbit cu mai multă lume şi îşi făcuse planuri pentru următoarele zile, notează Anticorupție.

Totodată, concubina lui Dan ne-a spus că acesta a fost ameninţat în repetate rânduri după ce a făcut declaraţii pentru presă şi a depus mai multe plângeri la Procuratură şi Poliţie ca să-i tragă la răspundere pe cei care l-au înşelat de bani şi l-au lăsat fără maşină.

Rudele lui Tomaş ne-au mai comunicat că acesta nu a lăsat niciun mesaj şi s-au arătat nemulţumite de modul cum poliţia a început să investigheze cazul, depunând în acest sens o plângere la Procuratură.

Amintim că la 23 ianuarie anul curent, CIJM a publicat o anchetă despre cum executorul judecătoresc Nicolae Paşa a pus în aplicare o schemă prin care s-a ales cu bunuri mobile şi imobile la cel mult jumătate de preţ. Acesta oferea împrumuturi cu dobândă, perfectând contractele pe numele apropiaţilor săi, ca apoi să apară pe post de executor al datornicilor, deposedând mai multe persoane de locuinţe şi automobile.

Dan Tomaş a povestit cum s-a ales cu o datorie de 62.000 de euro şi fără maşina de 20.000 de euro după ce a împrumutat 19.500 de euro de la compania Money House a familiei Paşa.

Tânărul lucra la o întreprindere de fabricare a betonului şi, ajutat de mama sa care munceşte de ani buni în afara ţării, şi-a cumpărat un automobil de model Ford Mustang, pentru care a plătit 20 de mii de euro.

La 15 noiembrie 2019, ziua în care a înregistrat automobilul pe numele său, Dan Tomaş a fost sunat de de către Ion Buhnă, administratorul companiei la care lucra. „Mi-a zis că are urgent nevoie de bani pentru întreprindere, iar el nu poate să ia un credit pentru că are o istorie negativă. Dar el a aranjat totul cu o firma, se va apropia de mine o persoană pe nume Vadim, care îmi va da să semnez nişte acte, apoi voi lua banii din bancă şi să-i duc lui. Mi-a mai spus să nu-mi fac griji, pentru că el va achita creditul în 2-3 luni. Aveam un post de lucru bine plătit, eram încrezător că afacerea merge bine şi am acceptat. Contractul şi celelalte documente mi le-a adus



Vadim Goricean, care are statutul de fidejusor în contractul de creditare. Eu l-am sunat pe şef încă o dată ca să mă conving că nu este nicio înşelăciune şi am semnat actele. Apoi mi-au fost eliberaţi banii pe care i-am dus lui Buhnă”, ne-a spus Dan Tomaş.

Tânărul spune că timp de câteva luni Ion Buhnă i-a dat asigurări că totul decurge normal, datoria se achită, iar în toamna anului 2020 acesta i-a zis că trebuie să-i dea lui Vadim maşina pentru câteva zile. „A venit Vadim şi i-am dat maşina. Apoi a dispărut şi Ion Buhnă. Nu l-a mai văzut nimeni de atunci. Am aflat că s-ar ascunde în Grecia. Tot atunci a fost găsit strangulat şi proprietarul afacerii, fostul poliţist Oleg Cojocaru. Cică s-ar fi sinucis din cauza datoriilor. Aşa am rămas fără un loc de muncă şi fără maşină, dar cu datorii. Vadim Gorincean mi-a zis că automobilul este la executorul Nicolae Paşa și să mă lămuresc cu el”, a precizat Tomaş.

Tânărul susţine că a vorbit cu executorul Paşa, înregistrând şi discuţia, iar acesta i-a spus că urmează să fie vândută casa lui Ion Buhnă şi datoria va fi stinsă.

În urma verificărilor noastre am constatat că imobilul de pe strada Victoriei din Chişinău, care aparţinea lui Ion Buhnă, a ajuns în proprietatea lui Nicolae Paşa încă în iunie 2021.

În martie 2022, Tomaş a primit un avertisment de la OCN Money House, din care a aflat că este dator cu 62.000 de euro.

Ulterior, tânărul ne-a mai contactat la telefon ca să ne comunice că a depus plângeri la organele de drept şi că va lupta până i se va face dreptate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!