Unde s-a filmat serialul Wednesday în România?  Un clip cu imaginile faţă în faţă VIDEO

Castelul Cantacuzino este chiar internatul Nevermore (locul principal al acţiunii), iar în multe cadre sunt imagini de la Universitatea Politehnică, de la Grădina Botanică sau de la Casa Monteoru.

Imaginile în care Wednesday Addams îi pedepseşte pe hărţuitorii fratelui ei aruncându-le piranha în apă sunt filmate la bazinul de înot Dinamo. Cadrele exterioare, filmate în România sunt, în serial, Vermontul.

Mai apar imagini de la Gara Regală din Sinaia, dar şi de la conacul Olga Greceanu, de lângă Bucureşti.

Înainte de clipul video, ce spune Tim Burton regizorul Wednesday:

„A fost grozav să venim aici, în România, pentru că totul s-a potrivit în mod ciudat în universul Familiei Addams. Încercarea de a face România să semene cu Vermontul a fost o provocare interesantă, dar am reuşit să găsim multe noi locaţii. Iar în studio, am avut spaţiul necesar pentru a crea platouri, aşa că a fost minunat că am putut face acest lucru.

Am avut spaţiu suficient ca să construim exterioare, respectiv să construim oraşul Jericho. Este ca şi cum decorurile ar prinde viaţă, iar asta susţine întreaga atmosferă a serialului”.

Tim Burton are în portofoliu producţii precum Beetlejuice, Batman (cu Michael Keaton), Edward Mâini-de-Foarfecă, Batman Returns, The nighmare before Christmas, Mars Attacks, Planeta maimuţelor, Charlie şi fabrica de ciocolată (Johnny Depp), Dumbo şi multe altele.

Sursa Paginamedia

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!