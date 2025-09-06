Ungaria, răspuns pentru Trump: Cumpărăm în mod deschis țiței rusesc pentru că nu avem alternativă. Alte țări europene cumpără în secret, pentru că este mai ieftin

Aceasta în timp ce alte țări europene cumpără în secret și pe căi ocolite țiței rusesc, pentru că este mai ieftin, spune ministrul ungar al Afacerilor Externe și al Comerțului Exterior, Péter Szijjártó, conform MTI. Mesajul este transmis după ce președintele american, Donald Trump, le-a transmis liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc. Potrivit comunicatului ministerului, în cadrul conferinței de presă care a urmat reuniunii comitetului economic mixt maghiaro-azer, șeful diplomației ungare a fost întrebat și despre recenta afirmație a președintelui american Donald Trump, prin care șeful statului american a lansat un apel către țările europene, solicitându-le să înceteze achiziționarea de țiței rusesc, arată news.ro.



În răspunsul său, Péter Szijjártó a explicat: „Să nu-i lăsăm pe ipocriți să ne inducă în eroare, fiindcă printre cei care ocărăsc cel mai tare Ungaria și Slovacia, deoarece cumpără țiței (rusesc), există țări – chiar într-un număr semnificativ – care cumpără, de asemenea, țiței rusesc, doar pe căi indirecte, prin intermediul anumitor țări asiatice”. „Ei fac acest lucru pentru a putea cumpăra țiței mai ieftin. Ei cumpără țiței rusesc în secret, deoarece este mai ieftin. Iar noi cumpărăm țiței rusesc în mod deschis, deoarece nu avem alternativă”, a arătat Péter Szijjártó.

„Achiziționarea de resurse de energie este o chestiune fizică. Putem cumpăra resurse de energie din țările legate de noi printr-o conductă. Iar faptul că Uniunea Europeană a respins solicitarea noastră de asistență referitoare la creșterea capacității gazoductelor din sud-estul Europei, joacă un rol enorm în cooperarea Ungariei cu Rusia în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu resurse de energie. Croația nu a mărit capacitatea conductei alternative care se leagă de Ungaria, ci a mărit taxa de tranzit la o valoare de cinci ori mai mare decât valoarea de referință europeană”, a adăugat ministrul ungar de Externe.