Unul din trei copii din Moldova trăiește în sărăcie absolută. Care sunt cauzele

În ultimii cinci ani, rata sărăciei absolute în rândul copiilor din Republica Moldova a crescut cu aproape 40%. Anul trecut, 33,6% dintre copii nu își permiteau un consum minim decent, față de 24% în 2019. Statisticile arată și o creștere a numărului celor care trăiesc în sărăcie extremă – de la 11,3% în 2019 la 17,1% anul trecut.

Prezentă la emisiunea „Consens Național” de la RLIVE TV, Mariana Ianachevici, directoarea asociației AVE Copiii, a explicat creșterea numărului de copii expuși sărăciei prin crizele regionale prin care a trecut Republica Moldova în această perioadă.

„În ultimii cinci ani Moldova a trebuit să depășească COVID-ul și imediat Moldova a trebuit să depășească războiul. Aceste două crize care au venit una după alta, iar Moldova fiind o țară foarte mică, trăind pe seama remitențelor, sigur că a fost afectată foarte mult. Aceste două crize mari au influența nu doar situația din Republica Moldova, da și alte țări. Neșansa noastră este că suntem prea mici și că avem prea puține resurse”, a punctat Mariana Ianachevici.

Tatiana Badan, primara satului Selemet, raionul Cimișlia, a spus că astăzi primarii sunt responsabili de copiii aflați în situații de risc, atâta doar că ei nu au nici bani și nici resurse pentru a interveni, iar direcțiile de asistență socială s-au pierdut în propriile regulamente.

„Vreau să vă spun că am avut situații, și nu doar una, când mi s-au adus copiii la mine acasă. Noi avem un centru social care poate acorda anumite servicii temporare, dar nu toate localitățile au așa ceva. Trebuie să clarificăm cum funcționează centrele de plasament, pentru că adesea ne adunăm, discutăm cu structurile de asistență socială teritoriale sau raionale, dar până la urmă, rămânem tot noi, autoritatea publică locală, să găsim o soluție”, a afirmat Tatiana Badan.

Unul din trei copii din Republica Moldova trăiește în sărăcie absolută. Potrivit Biroului Național de Statistică, cei mai afectați sunt copiii din familiile numeroase care au un venit lunar mai mic de 3493 de lei. Majoritatea acestora locuiesc în mediul rural și au cel puțin un părinte care lucrează pe cont propriu sau este plecat peste hotare.