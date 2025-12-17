Următoarea ședință a Alianței pentru reconstrucția Ucrainei va fi la Chișinău în 2026

Următoarea reuniune importantă a Alianței Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei va avea loc la Chișinău în anul viitor. La eveniment vor participa reprezentanți ai guvernelor și parlamentelor din România, Republica Moldova și Ucraina, factori de decizie din mediul financiar, universitar și de afaceri. Rezultatele vor fi consemnate într-o nouă ediție a Cărții Albe AMEERU, dedicată Chișinăului, care va fi transmisă autorităților celor trei state și instituțiilor europene.

Directorul Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP Moldova), Iurie Calestru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă la IPN că reuniunea de la Chișinău va continua consultările regionale privind reconstrucția Ucrainei și va aduce la aceeași masă autorități, mediul privat și societatea civilă.

„Încurajăm parteneriatele public-private, astfel încât investițiile și proiectele de reconstrucție să răspundă nevoilor comunităților și să îndeplinească normele europene de calitate și transparență”, a spus acesta.

La rândul său, Ecaterina Gîncotă, directoarea Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii a atras atenția că reconstrucția Ucrainei nu înseamnă doar refacerea infrastructurii, ci și refacerea sistemelor sociale și de sănătate. „Reconstrucția Ucrainei nu va însemna doar refacerea infrastructurii fizice, ci mai ales reconstrucția sistemelor de sănătate, a serviciilor sociale și a capitalului uman”, a explicat ea.

Din perspectiva mediului de afaceri, directoarea Ecosem, Minodora Răducan, a declarat că firmele din regiune sunt pregătite să se implice în procesul de reconstrucție a Ucrainei. „Pentru a facilita absorbția fondurilor, Republica Moldova are un avantaj logistic clar: poate funcționa ca un hub regional pentru transportul materialelor, utilajelor și producerea elementelor de construcții, ceea ce ar reduce costurile și ar accelera procesele”, a spus Minodora Răducan.

La rândul său, președinta Asociației Managerilor de Proiecte din Republica Moldova, Angela Sîrbu, a subliniat importanța capacității de implementare. „Este esențial să fim pregătiți nu doar cu idei, ci și cu echipe capabile să gestioneze și să monitorizeze proiectele care vor urma”, a spus șefa asociației.

Totodată, avocata Tatiana Bostan, din cadrul Biroului de avocați, prezentă la evenimentele anterioare AMEERU de la București, Bruxelles și Iași, a precizat că documentele elaborate până acum oferă autorităților o viziune comună asupra priorităților. „Implementarea propunerilor din Cartea Albă nu este altceva decât transformarea provocării imense de reconstrucție într-o oportunitate de dezvoltare comună,”, a declarat jurista.

Contextul acestor demersuri este reprezentat de procesul amplu de consultări lansat anul acesta de AMEERU, concretizat în edițiile anterioare ale Cărții Albe dedicate reconstrucției Ucrainei. Reuniunea de la Chișinău este gândită ca un următor pas în acest proces, cu scopul de a extinde dialogul, de a implica noi actori relevanți și de a consolida un cadru comun de planificare pentru perioada post-conflict.