Vacanțele în Grecia ar putea deveni mai scumpe: Numărul rezervărilor, în scădere

Hotelierii din Grecia privesc cu îngrijorare sezonul turistic care se apropie, pe fondul scăderii numărului de rezervări. Reprezentanții industriei spun că incertitudinile geopolitice din Orientul Mijlociu și creșterea costurilor influențează deciziile turiștilor, chiar dacă autoritățile de la Atena încearcă să transmită că țara rămâne o destinație sigură.

Prim-ministrul grec, Kyriakos Mitsotakis, a declarat într-un interviu acordat unei publicații grecești din Australia că turiștii nu ar trebui să își anuleze planurile de vacanță. Oficialul a subliniat că Grecia nu este afectată direct de tensiunile din jurul Iranului.

Cu toate acestea, operatorii din turism sunt mult mai rezervați. Potrivit reprezentanților din industrie, rezervările actuale provin în principal din piețele europene, însă volumul acestora rămâne redus, iar turiștii sunt mai prudenți în planificarea călătoriilor. Incertitudinile geopolitice, combinate cu presiunile economice, îi determină pe mulți potențiali vizitatori să amâne sau să își modifice planurile de vacanță.

În același timp, prețul carburanților a depășit pragul de 2 euro pe litru, ceea ce ar putea influența alegerea destinațiilor de vacanță. În acest context, se estimează că o parte dintre turiști ar putea opta pentru alte destinații în locul Greciei.

Specialiștii din turism avertizează că, chiar dacă numărul total al vizitatorilor nu va scădea semnificativ, costurile ridicate de transport și scumpirea generală a serviciilor vor reduce puterea de cumpărare a turiștilor.

Astfel, destinațiile insulare, care presupun cheltuieli mai mari, ar putea deveni mai puțin atractive pentru o parte dintre vizitatori. În schimb, nordul Greciei, mai ușor accesibil cu mașina, ar putea deveni o opțiune preferată pentru mulți turiști.

La rândul lor, hotelierii se confruntă cu dificultăți tot mai mari. Contractele cu marile companii de turism au fost deja semnate la prețurile de anul trecut, în timp ce costurile cu energia, logistica și aprovizionarea au crescut semnificativ. Această diferență dintre veniturile stabilite anterior și cheltuielile actuale ar putea pune o presiune considerabilă asupra profitului.

În plus, există semnale că turiștii vor prefera vacanțe mai scurte și vor cheltui mai puțin în timpul sejururilor, ceea ce ar putea afecta veniturile provenite din servicii suplimentare.

Hotelierii avertizează că evoluția sezonului estival depinde în mare măsură de contextul geopolitic. Până la stabilizarea situației din regiune, turismul rămâne vulnerabil, iar dinamica prețurilor și riscurile externe ar putea influența decisiv sezonul turistic din acest an.