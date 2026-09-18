Vadim Ceban: Energocom are motive să ceară majorarea tarifului la gaz în octombrie

Tariful la gaz pentru consumatorii casnici ar putea crește din nou în octombrie, după ce prețurile de pe piața europeană au urcat puternic în ultimele săptămâni. Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, spune că Energocom are motive să solicite o nouă ajustare a tarifului.

„Nu cred că în această iarnă vor fi probleme cu gazul, problema este prețul. Prețul gazului natural, în doar câteva săptămâni, față de prețul care a fost luat în calcul de ANRE la 1 septembrie, a crescut de la aproximativ 600 de euro până la peste 800 de euro și ne apropiem de nivelul de 900 de euro. Acesta va fi principalul factor care va determina necesitatea revizuirii tarifelor”, a declarat Vadim Ceban, în cadrul unei emisiuni de la N4.

Potrivit acestuia, presiunea asupra tarifului ar putea continua și în lunile de iarnă, deoarece cotațiile pentru gazele livrate în următoarele luni nu indică, deocamdată, o scădere. Există însă o soluție care ar putea reduce impactul scumpirii asupra consumatorilor casnici: folosirea rezervei strategice de gaze, afirmă șeful Moldovagaz.

„Energocom, în octombrie, are toate motivele să depună o solicitare pentru majorarea tarifului. Dar există și o opțiune pe care Energocom, ANRE și Guvernul ar putea să o analizeze, dacă această situație poate fi considerată una excepțională, pentru a atenua acest șoc de preț”, a spus Ceban.

Este vorba despre aproximativ 50 de milioane de metri cubi de gaze cumpărate anterior la prețuri mult mai mici.

„Acest volum nu este atât de mare, dar dacă îl folosim acum, în loc să cumpărăm acum gazul mai scump, putem economisi până la un miliard de lei pentru toată iarna. Acest lucru ar putea să atenueze creșterea sau să facă majorarea mai mică”, a declarat Vadim Ceban.

Șeful Moldovagaz susține că gazul din rezervă este deja achitat și ar putea fi utilizat acum, urmând ca volumul să fie completat ulterior, prin noi achiziții.

„Dacă vorbim despre tarife și despre cum putem să atenuăm creșterea pentru consumatorii casnici, aceasta este soluția care nu va afecta alte resurse. Acest gaz a fost deja plătit și poate fi folosit acum, iar ulterior poate fi înlocuit prin noi achiziții în ianuarie-februarie”, a mai spus Ceban.

Amintim că, din 1 septembrie 2026, consumatorii casnici achită 20,30 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus.