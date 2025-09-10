 Vadim Vieru, expert Promo-LEX: Inclusiv Plahotniuc trebuie trimis în arest doar în baza probelor, dar nu pentru că așa vrea un politician sau societatea

Procurorii care instrumentează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar trebuie să prezinte probe concludente, iar cazul său nu trebuie să fie „un exercițiu sub presiune publică, aleatoriu, pentru că așa vreau un politician sau societatea”. Opinia aparține avocatului și expertului în justiție la Asociația Promo-LEX, Vadim Vieru, exprimată într-o emisiune la Radio Moldova. Potrivit lui, justiția corectă va reduce cazurile de condamnare a țării la CtEDO.

„Cauzele sunt un aspect, care iarăși trebuie să comunice la această etapă Procuratura, ce cauze dumnealui ar avea, ce calitate procesuală, dacă este cazul, să comunice astfel de informații și așa mai departe. În dependență de situație procurorul decide dacă depune un demers de aplicare, fie de prelungire a măsurii preventive pe anumite cauze penale și judecătorul de instrucție examinează acest demers, prin prisma a două aspecte: dacă este bănuiala rezonabilă, a fost comisa o infracțiune, dacă sunt anumite probe, mai simplu vorbind, care dovedesc dumnealui a comis infracțiune și dacă există anumite riscuri ca dumnealui să influențeze martori, procesul, se eschiveze și așa mai departe. Și judecătorul având în vedere acest demers, poziția apărării, decide dacă este rezonabil să fie plasat domnul Plahotniuc în arest sau nu. Nu este un exercițiu care se face sub presiune publică și nu este un exercițiu care este făcut aleatoriu, pentru că așa vrea un politician sau așa vrea societatea. Este cu părere de bine un exercițiu care ar trebui să fie realizat în baza legii și în baza convenției”, a declarat Vadim Vieru.

Vieru a adăugat că dacă nu va fi respectată legea, inclusiv în cazul lui Plahotniuc, „o să avem în continuare condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe articolul 5”.

„Dacă într-adevăr o să existe o bănuială rezonabilă și riscuri și procurorul o să reușească să le probeze în acest caz, atunci probabil că în raport cu domnul Plahotniuc o să fie aplicată o măsură preventivă de arest, fie arest la domiciliu, care tot este privativă de libertate. Având în vedere hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova, persoana nu poate fi plasată în arest, fiind în arest la domiciliu pe o durată mai mare de un an de zile pe o cauză penală. Respectiv, depinde foarte mult, de probatoriu care a fost administrat de procuror, calitatea urmăririi penale și mulți alți factori care determină dacă în privința persoanei va fi aplicat o măsură sau nu”, a mai adăugat Vieru.