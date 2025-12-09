Valentina Naforniță, distinsă cu o diplomă de onoare de către Familia Regală a României

Soprana moldoveancă Valentina Naforniță a fost onorată la Palatul Regal din București, unde a primit o diplomă de onoare pentru contribuția sa civică remarcabilă.

Distincția i-a fost înmânată de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, în cadrul unei ceremonii speciale dedicate personalităților care au promovat valorile culturale și umanitare în spațiul românesc și european.

Artista a descris momentul drept „o zi cu adevărat memorabilă”, exprimându-și profunda recunoștință pentru această recunoaștere oferită de Casa Regală a României.