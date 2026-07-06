Cel puțin șapte drone ucrainene au atacat rafinăria din Omsk, la peste 2.000 de kilometri de Ucraina

Cel puțin șapte drone au lovit rafinăria din Omsk. Niciuna nu a fost doborâtă. Un incendiu puternic a izbucnit la uzină, potrivit Visegrad24.

Prelucrează 22 de milioane de tone de țiței pe an (aproximativ 440.000 de barili pe zi) și este cea mai mare rafinărie din Rusia.

Este demn de remarcat faptul că distanța dintre Ucraina și regiunea rusă Omsk este de peste 2.000 de kilometri și, potrivit unor surse rusești, aceasta este prima dată când dronele ucrainene au ajuns în regiunea Omsk.

Ucraina şi-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni.

Sankt Petersburg, situat la circa 900 de kilometri de frontiera ruso-ucraineană, a mai fost atacat cu drone.

Printre obiectivele vizate de Ucraina s-au aflat terminalul petrolier şi o navă militară acostată în timpul Forumului Economic Internaţional din iunie.

Ukrainian drones attacked the Omsk Refinery



At least seven drones struck the refinery in Omsk. None were shot down. A large fire broke out at the plant.



It is worth noting that the distance from Ukraine to Russia’s Omsk region is over 2,000 km, and according to Russian sources,… pic.twitter.com/6OhD5mmFDV — Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2026