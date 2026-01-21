Valoarea tichetelor de masă va crește până la 70 de lei pe zi

Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern.

Documentul mai prevede înlocuirea termenului „card de plată” cu „instrument de plată”, pentru a reflecta diversificarea metodelor moderne de plată. Astfel, tichetele de masă vor putea fi utilizate inclusiv pentru plăți online la unitățile comerciale și de alimentație publică care acceptă acest sistem.

Modificările clarifică și condițiile de acordare a tichetelor pentru salariații care lucrează în schimburi, inclusiv în tura de noapte. Valoarea tichetelor va fi calculată în funcție de numărul de ore lucrate, iar salariații care muncesc atât ziua, cât și noaptea, vor primi tichete corespunzător timpului efectiv lucrat.

În cazul încetării raportului de muncă, angajatorii nu vor mai avea dreptul să solicite restituirea instrumentului de plată, iar salariații vor putea utiliza sumele deja transferate până la expirarea termenului de valabilitate a tichetelor.