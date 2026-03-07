Situația moldovenilor din Orientul Mijlociu // MAE anunță că nu sunt victime și continuă monitorizarea regiunii

La o săptămână de la încererea operațiunii militare a Israelului și SUA împotriva regimului din Iran, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău anunță că, potrivit informațiilor disponibile, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate. Totodată, misiunile diplomatice mențin contact direct cu cetățenii moldoveni aflați în regiune și acordă sprijin consular în funcție de solicitările primite.

Situația de securitate în Israel rămâne fără schimbări față de actualizarea precedentă. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să respecte în continuare instrucțiunile autorităților israeliene și să urmărească comunicările oficiale privind măsurile de securitate. La fel, precizează MAE, nu au fost înregistrate noi solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova.

În Emiratele Arabe Unite situația generală rămâne similară celei raportate anterior. Autoritățile locale mențin funcționale serviciile publice esențiale, iar zborurile din principalele aeroporturi continuă să fie operate în regim limitat.

„Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi continuă să acorde sprijin consular cetățenilor moldoveni afectați de perturbările transportului aerian și menține contact permanent cu autoritățile locale și operatorii aerieni pentru identificarea opțiunilor de revenire în țară”, precizează MAE.

În Qatar situația rămâne în mare parte neschimbată. Spațiul aerian al statului Qatar a fost parțial redeschis astăzi, însă operațiunile aeriene continuă să fie limitate. În acest sens, Ambasada Republicii Moldova la Doha continuă să gestioneze solicitările de informații și de sprijin consular din partea cetățenilor moldoveni aflați în statul Qatar și monitorizează opțiunile disponibile de tranzit sau plecare din regiune.

Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru traficul obișnuit de pasageri, iar ieșirile în regim de urgență sunt posibile doar prin coordonare instituțională prealabilă.

Cetățenii Republicii Moldova care s-ar putea afla în Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada Republicii Moldova la Baku pentru coordonarea eventualelor opțiuni de tranzit sau evacuare.