Vasile Costiuc: Grosu, alias președintele colhozului, „имени Ленина”

Deputatul Vasile Costiuc susține că programul de lucru al Parlamentului este decis exclusiv de președintele Legislativului, Igor Grosu. „Am propus de mai multe ori, dacă nu se încadrează, că tot ne spun de la tribuna Parlamentului că ne limitează timpul de comunicare, timpul de luare de luare de atitudine, de întrebări, să ne întâlnim și vineri”, a declarat acesta, în cadrul unui interviu cu Daniel Rachier.

Costiuc a afirmat că ședințele plenare se desfășoară, în mod tradițional, în zilele de joi, însă opoziția ar fi propus ca acestea să fie organizate și vinerea.

„Ședințele se desfășoară după tradiție joi. Am propus de mai multe ori, dacă nu se încadrează, că tot ne spun de la tribuna Parlamentului că ne limitează timpul de comunicare, timpul de luare de luare de atitudine, de întrebări, să ne întâlnim și vineri. Doar că în colhozul ăsta decide un singur om și a zis că vom lucra doar joi și nu tot timpul joi. Noi de exemplu, am avut când am lucrat peste o joi. De două ori pe lună lucrăm”, a declarat deputatul.

„Dar cine decide asta?”, a fost întrebat Costiuc.

„Domnul Igor Grosu, alias președintele colhozului, „имени Ленина” (n.r. „care poartă numele lui Lenin”). Asta e realitatea noastră”, a răspuns acesta.